Riparazione in corso sulle tubazioni dell’acquedotto Abatemarco

COSENZA – La SoriCal informa di aver sospeso l’erogazione idrica per poter procedere a lavori di riparazione sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco, in localitĂ San Lauro, nel Comune di San Marco Argentano. La stessa So.Ri.Cal. precisa che i lavori si concluderanno presumibilmente in giornata con conseguente ripristino della fornitura.