Due gruppi di rapinatori filmati e arresti, latitanti ricercati in area Schengen (VIDEO E NOMI)

Da questa mattina anche Cosenza è interessata da un blitz dei carabinieri di Lamezia contro due distinti gruppi criminali dediti al compimento di furti e rapineÂ

COSENZA – Uffici postali, attività commerciali nel mirino delle due bande. Stamattina il blitz che ha interessato anche Cosenza ed ha portato all’emissione di 11 ordinanze cautelari. L’operazione è scattata a Lamezia, Cosenza, ma anche a Corigliano, Seminara fino a Venezia, Catania ed in area Schengen. Sono 11 gli indagati, di cui 4 italiani e 7 di nazionalità romena legati a due gruppi criminali ritenuti responsabili di furti e rapine ai danni di uffici postali ed esercizi commerciali del lametino. Indagini scattate lo scorso anno, ad aprile, dalle quali è stata scoperta l’esistenza di un sodalizio criminale, costituito da 4 persone, tutte italiane che svolgevano la loro attività criminale tra Sicilia e Calabria. Poi si è arrivati alla scoperta del secondo gruppo, composto da 7 romeni, dedito alla commissione di rapine e furti con il metodo della “spaccata” ai danni di aziende ed esercizi commerciali. Gli indagati sono ritenuti responsabili di due rapine negli uffici postali di Lamezia Terme in via Aldo Moro e di una a Reggio Calabria non andata a buon fine.

Eventi dai quali hanno tratto origine le attività investigative delle Stazioni Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme. In particolare a seguito dell furto avvenuto il 21 aprile 2018 ai danni dell’ufficio postale di Lamezia Terme e della rapina perpetrata il 17 dicembre 2018 in un’azienda edile di Falerna l’analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno coinvolto un’area territoriale più ampia. Attività che hanno permesso di far luce non solo sulle tre rapine negli uffici postali di Lamezia Terme e Reggio Calabria, ma anche sul furto nelle ditta di Falerna dove i malviventi durante la fuga hanno speronato violentemente l’auto di una guardia giurata. Inoltre sono stati documentati e attribuiti agli odierni arrestati altri due episodi: un furto in un esercizio commerciale di Amantea all’interno del quale si sono introdotti frantumando la vetrata d’ingresso con mazze in ferro e un altro a Campora San Giovanni dove nel deposito dei mezzi ANAS è stato trafugato un mezzo pesante utilizzato per tentare di recuperare parte della refurtiva abbandonata nella ditta edile. Due dei soggetti destinatari delle misure cautelari, allontanatisi dal territorio nazionale, sono attualmente ricercati in area Schengen.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Primo gruppo:

Francesco Battaglia, classe 1968 di Seminara

Santo Di Bella, classe 1971 Catania

Cici Mario, classe 1993 Catania

Tropea Giuseppe, classe 1986 Lamezia Terme

Secondo gruppo:

Teglas Ludovic Daniel, classe 1991 Romania

Muresan Arghil, classe 1989 Romania

Lacatus Romelius Marius, classe 1983 Romania

Parus Ion, classe 1994 Moldavia

Lacatus Tiberiu Catalin, classe 1994 Jugoslavia

Ciurar Lazar Pardalian, classe 1982 Romania