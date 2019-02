Sicurezza stradale e inquinamento in una canzone, Fondazione L. Guccione: “è tempo di agire”

La presentazione si terrà domani pomeriggio alle ore 17, nel Salone degli Specchi a Cosenza in Piazza XV Marzo

COSENZA – Si intitola Time for Action e non è una semplice canzone perchè indica una visione di nuova mobilità , parla di sicurezza e di lotta alla violenza stradale, ma abbraccia anche temi come i cambiamenti climatici, l’inquinamento urbano e la protezione delle vittime della strada.

Per presentare questa idea Giuseppe Guccione, presidente della “Fondazione Luigi Guccione” racconta un aneddoto: “Il 18 giugno 2017 al matrimonio di mia figlia Giulia e Christian – al pranzo in un agriturimo su una collina di Cesena, osservo mia nipote Gioia (6 anni) ed il suo amico Pietro seduti tra gli ulivi guardare il mare. Vedevo la loro tranquillità e pensavo a quando vado a casa di Gioia, in una strada a 200 metri dalla sua scuola, dove le auto sfrecciano superando i limiti di 50 km/h, specialmente di notte e di mattina presto.

Ed allora mi son detto perchè non pensare a scrivere una canzone e chiedere al mio amico Andrea Peruzzi (già batterista dei Negrita) di parlare con Paolo Riviera e “costruire” una canzone, testi e musica, come vedono i bambini, nelle loro parole e disegni, e non noi adulti, la strada ed il resto…? E’ nata cosi #TimeForAction”.

Un progetto che contiene molto della Calabria creativa e solidale in questo progetto, in questo strumento di comunicazione pensato per la #NuovaMobilità , la #SicurezzaStradale, la lotta alla #MalAria. Il lavoro è stato realizzato dalla Fondazione Luigi Guccione, Paolo Riveria Band e Rete #Vivinstrada ma anche di tutti i componenti della Band (Pamela Aglietti, voce, Andrea Peruzzi alle percussioni, Marco Bertini Giga al basso, Massimo Nuti, chitarra elettrica). E ancora Sergio Molinari, grafico, comunicatore, formatore; Mauro Nigro, Videomaker di talento e con lui Daniele Ioele.

“Con Paolo Rivera abbiamo costruito un testo che è stato già molto apprezzato – racconta Guccione – una musica, molto bella con arrangiamenti curati da Paolo Riviera (Riccardo Aglietti). Una sceneggiatura di difficile realizzazione, con l’utilizzo di tecniche nuove di post produzione. Abbiamo realizzato le riprese in Calabria (Cosenza, Paola, Rende) ed in Toscana a Firenze (Ponte Vecchio, Piazza del Duomo, e sui Viali ed il Lungarno, Fiesole. Una co-produzione italiana, tosco-calabrese”.

“È stato un lavoro complesso ma emozionante – dice Mauro Nigro, regista, sceneggiatore – con tanti set e tante persone coinvolte ed è doveroso ringraziarle tutte sperando di non dimenticare nessuno. grazie a Giuseppe Guccione ed a Sergio Molinari per aver pensato a me. A Pino per aver avuto fiducia nelle idee che gli ho proposto”.