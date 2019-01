Accoltella il fratello, romeno in manette

Finisce in manette con l’accusa di tentato omicidio Il romeno che ha accoltellato il fratello 33enne durante una lite familiare per questioni ereditarie. I carabinieri della compagnia di Cosenza risolvono il caso in meno di 24 ore

COSENZA – I fatti si svolgono prima della mezzanotte a Settimo di Montalto, una Frazione del Comune di Montalto Uffugo, nel cosentino. E’ giĂ trascorsa la mezzanotte, quando alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza giunge una chiamata dai medici del pronto soccorso dell’Ospedale “Annunziata” i quali avvisano della presenza, nel reparto di rianimazione,  di un uomo accoltellato alla schiena in pericolo di vita.

Immediatamente si portavano sul posto i militari del pronto intervento 112 della Compagnia Carabinieri di Cosenza, constatando effettivamente che era stato ricoverato un Romeno di anni 33 colpito da un affondo di lama alla scapola sinistra. Nella circostanza i Carabinieri notavano la presenza di un altro soggetto Romeno di anni 38 che si era recato presso lo stesso Pronto Soccorso per farsi medicare alcuni traumi ed escoriazioni superficiali. I militari insospettiti  procedevano all’identificazione dell’uomo che guarda caso corrispondeva al fratello del Romeno accoltellato. Pertanto, nel cuore della notte, l’uomo dopo essere stato medicato dai sanitari dell’Ospedale veniva prelevato ed accompagnato in Caserma al fine di chiarire i motivi del proprio ferimento e di quello del fratello in pericolo di vita.

Nelle successive ore, alle prime luci dell’alba, si ricostruiva la storia che aveva coinvolto i due fratelli i quali, a seguito di una lite verbale per questioni ereditarie, erano arrivati ad vera e propria colluttazione fisica all’interno del cortile dell’abitazione dell’aggressore, finita con l’accoltellamento da parte di quest’ultimo del proprio fratello. Dalla ricostruzione dei fatti, emergevano chiare responsabilità del Romeno 38enne, per il reato di tentato omicidio. Sul posto interveniva oltre al personale della Compagnia Carabinieri  di Rende anche personale specializzato del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Cosenza, nonché il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, il quale ha proceduto ad interrogatorio, assieme alla Polizia Giudiziaria, dell’indagato, per poi emettere il provvedimento di fermo di indiziato di delitto. L’ arrestato, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cosenza.