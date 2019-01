Cosenza, rapina in farmacia: in manette il rapinatore

Questa mattina i carabinieri della stazione di Cosenza Principale della compagnia cittadina hanno trasferito in carcere D.V.G, 40 anni con l’accusa di rapina a mano armata ai danni di una farmacia del centro storico bruzio

COSENZA – I video lo avevano immortalato subito, perchè il 40enne, che saltuariamente lavora anche in un noto locale della cittĂ di Cosenza prima di entrare in farmacia, lo scorso 19 dicembre, aveva il capo ed il volto ancora scoperto. Poi, dietro una attivitĂ investigativa veloce ma intensa dell’Arma della stazione di Cosenza Principale diretta dal Maresciallo Morrone, ricadenti nella compagnia cittadina al comando del capitano Merola, il successivo riconoscimento dei dipendenti della farmacia non ha dato scampo al giovane che abita nel centro storico, volto noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi. Il 40enne, difeso dall’avvocato Matteo Cristiani sarebbe stato individuato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del centro Serd, in via Fiume. L’indagato al momento del suo ingresso presso il centro, indossava gli stessi indumenti ripresi dalle videocamere della farmacia. I carabinieri risaliti alla identitĂ del giovane lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica. E stamane, con in mano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip Greco, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza, i carabinieri hanno bussato alla porta di casa.

La rapina fu perpetrata ai danni della farmacia poco dopo le 11 del mattino. Il giovane entrò a volto scoperto e solo prima di avvicinarsi al bancone si nascose sotto il cappuccio di una Felpa e puntando l’arma contro due dipendenti prese i soldi direttamente dal cassetto, girando dietro il bancone. Poi si dileguò a piedi. Il bottino che portò via ammontava ad 800 euro.