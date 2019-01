Cosenza, capodanno: bilancio positivo sul fronte sicurezza

A fare il punto della situazione il questore di Cosenza Giovanna Petrocca che anticipa i progetti della polizia di Stato per il 2019 tra cui la celebrazione dei cento anni della questura bruzia

COSENZA – Nell’augurare un buon 2019 il questore di Cosenza Giovanna Petrocca fa il punto della situazione, su quello che è stato fatto e su quello che si farà a Cosenza. «L’attività e gestione servizi fatta in occasione di Capodanno è stata più che positiva commenta il questore Petrocca. Tengo a sottolinearlo particolarmente perchè i dirigenti e i funzionari e il personale tutto hanno fatto un lavoro immane, difficilissimo. Bisogna sempre tenere presente che queste sono attività che si presentano sempre in un periodo in cui il terrorismo è sentito, considerati anche gli ultimi avvenimenti all’estero, in vari Stati. Siamo riusciti a gestire una folla di quelle dimensioni senza nessuna problematica perchè non abbiamo visto e non abbiamo avuto assolutamente nessun tipo di problema, se escludiamo qualche piccola scaramuccia tra ragazzi, niente di serio». Due i “quartier generale” dove le forze dell’ordine hanno supervisionato la città bruzia: uno su corso Mazzini, allocata in un edificio che dava sul centro del corso principale e l’altra direttamente dalla sala operativa della polizia di Stato dove, per l’occasione, era presente un operatore di tutte le forze dell’ordine compresa la polizia municipale.

«Veramente l’organizzazione della macchina dei servizi è riuscita benissimo -continua il questore- . Sono stati impegnati quasi 150 poliziotti compresi anche le altre forze di polizia, carabinieri, finanza e via discorrendo. I servizi sono stati divisi in settori e affidati ai funzionari della questura, diretti dal primo dirigente della divisione anticrimine Bonfiglio. La programmazione dei servivi, la preparazione delle ordinanze è stata curata dall’ufficio di gabinetto con il vice questore aggiunto Fabbris e con la collaborazione di tutti gli altri colleghi. In questa occasione voglio ringraziare anche gli altri uffici che hanno dato una mano nello svolgimento di questi servizi, 118, croce rossa, i volontari che il comune è riuscito a mettere in piazza, che erano quasi duecento. E’ stato tutto una organizzazione che ha funzionato perfettamente. E’ il mio primo Natale e Capodanno alla questura di Cosenza e ho avuto modo di vedere che la Questura funziona e ha risposto benissimo alle esigenza.

Non bisogna dimenticare anche i servizi posti in essere prima dell’intervento e durante tutte le festività , finalizzati alla repressione dei reati in genere e soprattutto alle strade sicure, alle case sicure, quindi, tutta la prevenzione fatta dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: le volanti e le pattuglie in borghese della squadra mobile e della Digos. Questo 2018 che se n’è andato ha portato dei risultati alla Questura come l’arresto di Abbruzzese, dei latitanti e di tante attività poste in essere. Quello che voglio sottolineare e che ci tengo particolarmente sono tutti i programmi e i progetti che sono stati posti in essere sotto il patrocinio del Ministero dell’Interno del Dipartimento della Pubblica sicurezza, quindi i vari progetti portati avanti nelle scuole sulla “Illegalità , no grazie”, contro la violenza sulle donne con una bellissima manifestazione al teatro Rendano a Cosenza, in occasione del 25 novembre e che verranno portati avanti nell’anno 2019 sperando che sia ancora più proficuo.

Stiamo preparando in previsione dell’8 marzo degli eventi molto importanti sempre in previsione dei reati contro la violenza alle donne; stiamo cercando di portare questo argomento sempre di più nelle scuole superiori dove ci sono ragazzi più grandi che possono capire in modo da essere sensibilizzarti su questo argomento. In questo abbiamo l’ausilio delle associazioni anti violenza e degli istituti scolastici di Cosenza. Il prossimo 26 febbraio verranno festeggiati i 100 anni della questura di Cosenza. Per questa occasione stiamo preparando un evento molto importante con una mostra fotografica al Mam con i vertici del dipartimento che saranno presenti alla manifestazione del teatro Rendano. Sarà presente un poliziotto che ha compiuto 104 anni. Ci saranno altre sorprese che ancora non sveliamo.

L’auspicio da parte del Questore è la vicinanza della Polizia di stato alla gente sempre di più, in questa occasione del Natale: «Abbiamo cercato di scrollarci di dosso l’essere poliziotti con le manette ed abbiamo ospitato i ragazzi down delle associazioni qui in questura; siamo stati negli ospedali, cercando di essere una polizia presente per chi soffre e non ha una vita tranquilla e serena». Ha poi ringraziato la stampa per l’interesse dimostrato nel trattare l’operato della polizia sperando in una collaborazione futura proficua