Cosenza, Capodanno: scontro frontale, sei feriti. Sfiorata tragedia

L’incidente è accaduto poco dopo le due di notte nella cittĂ vecchia, nei pressi della fontana 13 canali

COSENZA – Potremmo definirla una rinascita per i tre occupanti la Ford Fiesta che sarebbe potuta precipitare dalla scarpata profonda circa 50 metri che termina tra le case popolari nei pressi della Villa Vecchia. E’ andata bene anche per i tre occupanti l’Alfa romeo 156 fermata da un alberi sulla strada. I sei feriti sono finiti tutti in ospedale ma nessuno sembra avere riportato gravi ferite.

Sul posto a prestare soccorso sono giunti i carabinieri dell’aliquota radiomobile diretta dal maresciallo Italiano per il rilevamento del sinistro, la polizia municipale che ha dirottato il traffico e monitorato le operazioni dello spostamento dei mezzi con il carro attrezzi insieme ai carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi sul posto per poi effettuare il successivo trasporto verso il Pronto soccorso del nosocomio bruzio.

Una notte gelida ha accompagnato la disavventura dei giovani che avrebbero invece voluto festeggiare il capodanno in piazza. Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’Alfa Romeo che procedeva verso i 13 Canali abbia sbandato in curva trovandosi di fronte la Ford Fiesta che procedeva in senso contrario. Una collisione che ha causato un testacoda alla vettura allontanatasi dal luogo dell’impatto per circa 30 metri e finendo fortunatamente sul ciglio strada, quasi in bilico sulla scarpata. L’Alfa Romeo ha finito la sua corsa fermata da uno degli alberi presenti sulla strada. Macchine distrutte, occupanti in ospedale ma, fortunatamente, è una storia che potranno raccontare senza vite da piangere. I militari dell’Arma hanno controllato il tasso alcolemico dell’autista dell’Alfa Romeo che, se sarĂ superiore alla media consentita, verrĂ denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza