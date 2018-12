Avis, la mission si apre alla prevenzione e diagnosi precoce

L’attività di screening chiude il 2018 ma il 2019, sarà caratterizzato dall’intensificazione delle attività di screening e dall’estensione del progetto anche ai tumori della sfera maschile

COSENZA – L’Avis, negli anni, ha maturato un fortissimo know-how nell’ambito del terzo settore, con particolare riferimento al volontariato e all’associazionismo finalizzato alle attività trasfusionali, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia. Tuttavia, la vision e la mission dell’A.V.I.S. sono molti più ampie, e spesso l’attività dell’Associazione viene associata esclusivamente alla raccolta si sangue, ponendo in secondo piano l’importante attività di screening e prevenzione di tantissime patologie. La capillarità delle sedi locali distribuite su tutto il territorio nazionale, unitamente alla rete delle sedi provinciali, conferisce all’A.V.I.S. una grandissima potenzialità per la prevenzione e la diagnosi precoce di moltissime malattie, quindi, anche dei tumori del sangue, che dei tumori solidi.

Stato dell’Arte:

Proprio nell’ottica di porre maggiore attenzione ai percorsi di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori, l’A.V.I.S. Provinciale di Cosenza, ha elaborato un progetto di pilota dedicato allo screening del tumore della mammella, composto da Visita senologica, counseling genetico ed ecografia delle ghiandole mammarie e dei cavi ascellari. Il progetto, che si è sviluppato nelle giornate di sabato e domenica di tutto il 2018, ha toccato buona parte dei Comuni della Provincia dotati di sede locale dell’Associazione. Ha registrato l’adesione di una media di 15-17 donne per ogni giornata di prevenzione, con età compresa tra i 35 e i 70 anni, ed è stata un’ottima occasione per porre le basi per una visione moderna e più completa delle strategie funzionali a strutturare screening e realizzare campagne di prevenzione più incisive, ovvero adeguate alle tecnologie di comunicazione di massa e alle nuove frontiere della medicina di comunità .

Giornata di screening del 30 Dicembre 2018:

Anche l’antivigilia di Capodanno, l’attività di screening non si è fermata! Anzi, il Dr. Sisto Milito, Dirigente Medico dell’A.S.P. di Cosenza, Specialista in Oncologia, ecografista e responsabile dello screening dell’A.V.I.S., sempre coadiuvato in tutte le attività dalla moglie, Maria Giovanna Spadafora, studentessa di Medicina e chirurgia presso l’U.M.G. di Catanzaro, ha desiderato chiudere l’anno proprio nella sede della sua Città : Cosenza. A fare gli onori di casa erano presenti: il Presidente della Sede Comunale di Cosenza, Anna Iazzolino e il V. Presidente Vicario, Marcello Stigliano, insieme a tutto il personale della struttura. Immancabilmente presenti il sia Presidente dell’Associazione di Cosenza degli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Uff. Angelo Cosentino, che il Cav. Pasquale Giardino, che hanno sempre rappresentato un valore aggiunto all’iniziativa, grazie alla loro capacità organizzativa e di raccordo con le Pubbliche Istituzioni Nazionali e Locali.

Il 2019, che sarà caratterizzato dall’intensificazione delle attività di screening e dall’estensione del progetto anche ai tumori della sfera maschile, sicuramente riserverà anche qualche piccola sorpresa.