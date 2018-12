Quanto costa il Capodanno di Cosenza

Per il concerto di Fabri Fibra in piazza dei Bruzi verranno spesi 121mila euro

COSENZA – Il Capodanno cosentino costerà ai contribuenti circa 220mila euro. Denaro che servirà a coprire il cachet degli artisti, il compenso dei musicisti, tecnici, accompagnatori, le spese di viaggio, vitto, alloggio e i contributi ex enpals. Lo spettacolo più ‘economico’ sarà quello del centro storico con il dj set di Fabio Nirta e Rachele Basteghi dei Baustelle: 10mila euro per liquidare la Mazinga eventi di Cosenza che ha organizzato l’evento. Quello più costoso invece sarà in piazza dei Bruzi dove si esibirà il rapper Fabri Fibra: 121mila euro per l’appalto alla Ticket Service Calabria di Catanzaro. Il concerto di Carmen Consoli con il quale Cosenza attenderà la Mezzanotte, sempre in piazza dei Bruzi, costerà 60mila euro affidati all’agenzia OTR Live di Roma. Infine per quattro ore di musica in piazza Bilotti, terza location del Capodanno cosentino, Studio 54 Network emittente radiofonica che si aggiudicò anche il San Silvestro 2017, saranno spesi 27mila euro da liquidare all’associazione Promozione e Turismo di Locri.

Lo scorso anno, si ricorda, per il noto gruppo internazionale Skunk Anansie furono spesi 165mila euro con un costo totale per tutti gli spettacoli di circa 240mila euro. A firmare le determine dirigenziali di impegno di spesa per il Capodanno di Cosenza sono stati il dirigente del settore Cultura – Spettacoli e Musei Giampaolo Calabrese (nipote del Procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo) e il dirigente del settore Programmazione – Risorse Finanziarie – Bilancio – Patrimonio – Turismo e Società Partecipate Giuseppe Nardi incaricato di verificare la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Nardi, come noto, è il dirigente approdato al Comune di Cosenza, senza essere vincitore di concorso pubblico, dopo essere stato mandato via dalla Provincia di Cosenza per dei ‘problemi’ con la Corte dei Conti e dalla Regione Calabria dove aveva illegittimamente incassato 269mila euro di stipendi per un’autocertificazione sul proprio curriculum ritenuta non conforme a quanto richiesto per le funzioni attribuitegli.

LEGGI ANCHE