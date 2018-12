Babbo Natale arriva per i “ragazzi speciali” su una “renna speciale” (Foto)

Il Natale a Cosenza diventa magico per tanti bambini speciali, passando dall’associazione “Io noi”, per giungere al reparto di oncologia pediatrica dell’Annunziata. Vigili del Fuoco e carabinieri si autotassano e regalano sorrisi ai piccoli guerrieri

COSENZA – Ma dove vanno questi vigili del fuoco a piedi con un cappellino natalizio in testa? Loro, angeli del fuoco e del cielo questa volta non sfrecciano per la città a sirene spiegate. Ma hanno una missione più grande, più forte, più ardua da svolgere: portare un sorriso a chi questo Natale lo vivrà attaccato a qualche macchinario, a qualche filo di troppo in ospedale, a chi non potrà correre per strada e dovrà prendere le medicine, medicine pesanti. A chi deve vestire il pigiamino e rimanere a letto.

Ma niente paura, arriva il miracolo del Natale, arrivano i Babbi Natale a bordo di una renna davvero speciale che vola nel cielo a portare regali. Un progetto che va avanti da alcuni anni e ogni anno cresce anche il numero dei vigili del fuoco che si aggregano all’iniziativa. Mi piace ricordare un caposquadra in particolare, Fausto Muraca, che già due mesi prima il Natale inizia a “macinare” telefonate per ricordare a tutti che arriva il Natale e ci sono un mondo di bambini in attesa di ricevere sorrisi e gioia. E tutti i vigili del fuoco rispondono. Tutti si autotassano e l’organizzazione corre sul “filo” virtuale del whats app. I sacchi, i cappellini e le associazioni dove andare. Perchè questi signori con indosso l’elmetto che salvano il mondo, visitano chiunque chiede la loro presenza, proprio come Babbo Natale!

Perchè questi uomini, così forti e valorosi hanno un cuore grande come il mondo ed una carezza dati ai loro figli è una carezza data a tutti i figli del mondo.

La prima apparizione di Babbo “115” è stata fatta durante la festa natalizia dell’associazione “Io Noi”, dove i ragazzi speciali hanno ricevuto i regali direttamente da Babbo Natale. Una sorpresa inaspettata che ha davvero riempito il cuore dei ragazzi “Io Noi”. L’associazione si affianca al mondo della disabilità a livello fisico e psichiatrico e tende a dare spazio, visibilità e crescita ai ragazzi che tendono ad essere emarginati: “Sono la mamma di un ragazzo speciale e ci siamo costituiti in associazione per dare la possibilità agli altri ragazzi per arrivare a raggiungere l’autonomia sia personale che nel sociale – spiega Concetta Cianni, vicepresidente e moglie del vigile del fuoco Michele Gagliardi. Cinque giorni a settimana si dedicano ai ragazzi una equipe medica che permette un quotidiano più sereno e tranquillo. Nel contempo il 15 ottobre scorso giorno dell’inaugurazione dell’associazione è nato il comitato mamme con laboratorio di oggettistica ed artigianato per vendere nei mercatini e dare supporto all’associazione”. Spiegano ancora che c’è poca prevenzione e interesse nei confronti dei ragazzi speciali. Il perno cardine che regge l’associazione è la cooperazione e coordinamento.

MARCIA VERSO L’ANNUNZIATA REPARTO ONCOLOGIA PEDIATRICA

La missione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza a cui ha partecipato anche il distaccamento di Rende e altri dislocati nella provincia, è continuata il 24 dicembre puntando verso l’ospedale Cosenza e invadendo lle corsie dell’Annunziata. Una sorpresa per i tanti piccoli pazienti quando hanno visto Babbo Natale sull’autoscala dei pompieri salutare alla finestra. Risate, sorrisi, abbracci e baci. Una mattinata spensierata che ha donato felicità e gioia a quanti la vigilia l’hanno trascorsa nel reparto di oncologia Pediatrica. Tra la riconoscenza dei medici e degli infermieri, i vigili del fuoco hanno fatto festa con i piccoli pazienti.

ANCHE I CARABINIERI DONANO SORRISI AI PICCOLI PAZIENTI DELL’ANNUNZIATA

Festa che non si è fermata perchè a ruota sono giunti in reparto anche i carabinieri del comando compagnia di Cosenza con altri sacchi colmi di regali. Quante risate, dolcezze e carezze per i piccoli guerrieri e quanta gratitudine da parte dei genitori. Rubiamo una frase da un post di Michele Gagliardi dal profilo Facebook per chiudere una pagina meravigliosa di solidarietà e affetto “Dedico questo Natale a chi, nonostante tutto, lascia entrare un po’ di aria fresca nel cuore, senza sollevare muri e senza chiudere le porte del cuore“.