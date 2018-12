Minacce ad Occhiuto, M5S: “Non è un attivista”

Il Meetup Cosenza e Oltre condanna con fermezza qualsiasi atto intimidatorio e in particolare contro il primo cittadino di Cosenza verificatosi negli ultimi giorni virtualmente su Facebook

COSENZA – In seguito a un post su facebook scritto da un sedicente simpatizzante del Movimento 5 stelle, tale Guerino Polimeni, che minaccia il sindaco della citt√† di Cosenza, il Meetup Cosenza e Oltre intende precisare che l‚Äôautore del post non √®, n√© √® mai stato, un attivista. “Ribadiamo la nostra natura non violenta e censuriamo comportamenti deplorevoli – dichiarano in una nota -, sottolineando che la diversit√† del pensiero politico √® un elemento necessario alla societ√† e che ogni contrapposizione va fatta nei modi e con gli strumenti propri della democrazia.

Il post di minaccia con l‚Äôinvito a gettare un candelotto di dinamite contro la casa del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Forza Italia,¬†√® stato pubblicato sul profilo facebook dello stesso sindaco lo scorso 23 dicembre. Occhiuto ha ripubblicato il post, proveniente da un uomo che nell‚Äôimmagine ha un logo con la scritta ‚ÄúW il M5S‚ÄĚ, con un suono messaggio.