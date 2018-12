Cosenza, rapina due donne in macchina armato di coltello

La seconda rapina del periodo natalizio che volge al termine. Le indagini proseguono serrate. Potrebbe trattarsi di un unico rapinatore

COSENZA – Il fatto sarebbe accaduto il 22 dicembre scorso in via Lazio, nella tarda serata. Mamma e figlia si trovavano a bordo della propria utilitaria e probabilmente tornavano verso casa. In un momento in cui avevano arrestato la marcia, qualcuno ha aperto lo sportello e strattonando l’anziana donna, mostrando un coltello di grosse dimensioni, avrebbe urlato “datemi i soldi, datemi i soldi”. Le due donne impaurite, in un primo momento, avrebbero tentato di reagire ma la paura ha preso il sopravvento. Il rapinatore di età giovane aveva il viso parzialmente travisato da una sciarpa. Ha arraffato 50 euro per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma che hanno avviato le indagini. La seconda rapina sotto le festività natalizie. Pochi giorni prima ad essere stata presa di mira una farmacia nel centro storico dove il rapinatore, sempre di giovane età , con il volto parzialmente travisato dal cappuccio di una felpa e un paio di occhiali è entrato in farmacia armato di pistola (con molta probabilità giocattolo), intimando ai dipendenti di stare fermi e di consegnare il denaro. Il personale immobile ha lasciato che il rapinatore prendesse i soldi direttamente dalla cassa, un bottino che si aggirava dalle 500 alle 800 euro, per poi darsi alla fuga.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato i filmati della video sorveglianza. Dalle attività investigative non trapela nessuna indiscrezione, ma due rapine a distanza di pochi giorni potrebbero ricondurrei ad un unico rapinatore. Si attendono sviluppi