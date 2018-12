Minacce su Facebook al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

“Candelotto di dinamite addosso”. Intimidazione lanciata da un attivista del Movimento 5 Stelle

COSENZA – Intimidazioni virtuali contro il primo cittadino di Cosenza.¬†¬†Un post di minaccia con l’invito a gettare un candelotto di dinamite contro la casa del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Forza Italia, √® stato pubblicato sul profilo facebook dello stesso sindaco. Occhiuto ha ripubblicato il post, proveniente da un uomo che nell’immagine ha un logo con la scritta “W il M5S”, con un suono messaggio.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

“Sono questi – scrive Occhiuto – i risultati scellerati di coloro i quali alimentano di continuo un clima di odio e di violenza nei confronti di chi ha il compito di amministrare, di scegliere e decidere. Denuncer√≤ alle autorit√† competenti tali insulsi comportamenti, che sono la conseguenza di campagne mirate di delegittimazione e del populismo sfrenato e dell’ignoranza. Mi si accusa in particolare della chiusura di una strada, che non dipende neanche dal Comune ma dalla Regione. Senza tenere in nessun conto del lavoro straordinario e degli enormi passi in avanti compiuti dalla nostra citt√† in questi ultimi anni”.

SI CHIEDE ESPULSIONE DAL M5S

“Gravissime minacce da parte di un esponente del Movimento 5 Stelle a Mario Occhiuto. Chiedo che i parlamentari¬† prendano le distanze – afferma Jole Santelli vice Presidente della commissione antimafia – . Le gravissime minacce subite dal sindaco di Cosenza formulate da un esponente del Movimento 5 Stelle, su Facebook, non possono passare in cavalleria.¬†

Il “signore ” in questione, come si legge nello screenshot allegato,¬† invita¬† a portare ” dinamite sotto la casa di Occhiuto “.¬†Questo linguaggio intriso di violenza pu√≤¬† indurre¬† a fatti e comportamenti pericolosi.¬† Voglio ricordare che, per anni, il sindaco Occhiuto √® stato sotto scorta dopo avere disboscato¬† un settore¬† pieno di cointeressenze criminali ed avere subito tentativi di aggressione fisica. Chiedo a tutti i¬† parlamentari calabresi del Movimento Cinque Stelle – conclude il vicesindaco di Cosenza e membro della commissione parlamentare antimafia Jole Santelli – di dissociarsi da questo signore e di espellerlo subito dal movimento. Mario Occhiuto la mia solidariet√† personale e politica¬† e l’incoraggiamento ad andare avanti nella sua politica di buongoverno”.