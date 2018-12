Cosenza: da domani postazioni guardia medica senza medici in città e provincia

COSENZA – Dal distretto sanitario Cosenza/Savuto un preoccupante grido d’allarme. Il direttore Elio Pasquale Bozzo in una nota indirizzata al direttore generale dell’Asp di Cosenza Raffaele Mauro ha denunciato lo stato di emergenza del servizio assistenziale dell’area urbana e della provincia di Cosenza. Soprattutto in vista delle festività natalizie. Nell’inquietante comunicazione inoltrata già lo scorso venerdì 21 dicembre si legge quanto di seguito riportato.

“Con la presente si comunica una situazione di estremo disagio per quanto attiene il servizio di Continuità Assistenziale in quanto la cronica carenza di medici di questo servizio non garantisce la presenza di un medico in tutte le postazioni soprattutto durante le prossime festività . Ove mai questa situazione venisse confermata nonostante l’impegno profuso nella ricerca di personale medico comunicheranno agli utenti di rivolgersi alla postazione più prossima. Distinti saluti. Il direttore”.