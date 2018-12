Murales pronti per essere svelati allo stadio San Vito – Marulla

Taglio del nastro il prossimo 27 Dicembre alle 11:00 alla presenza di Donata Bergamini, dei vecchi compagni di squadra e dei tifosi rossoblu in occasione della partita Cosenza – Salernitana

COSENZA – Tutto pronto per inaugurare il regalo più bello per i tifosi rossoblu. I lavori di ristrutturazione del murales di Denis Bergamini al Marulla – San Vito sono terminati. E una spettacolare sorpresa attende solo di essere svelata. Un’altra opera è stata infatti realizzata al fianco del dipinto che ritrae il compianto calciatore del Cosenza Calcio. Entrambi i murales sono stati interamente finanziati dall’imprenditore Federico Morabito, titolare del colorificio Hobby Color di via Popilia, che ha accolto l’invito del gruppo ultrà ‘Via Popilia C’è’ e del consigliere comunale Giovanni Cipparrone ad occuparsi del restyling del ritratto ormai usurato dal tempo e dalle intemperie. Giovedì 27 Dicembre alle 11:00 nella curva sud dello stadio San Vito – Marulla entrambe le opere, realizzate con la collaborazione dell’artista Matteo Zenardi e della ditta Domenico Garritano di Fuscaldo, saranno inaugurate alla presenza di Donata Bergamini, dei vecchi compagni di squadra e dei tifosi prima del match Cosenza – Salernitana. Il taglio del nastro sarà un’occasione per unire nuovamente tutti gli ultrà sotto i colori della maglia rossoblu.

