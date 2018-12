Metro Cosenza, il Comune nega il ‘referendum’ e valuta la riapertura di Viale Parco

La richiesta di consultazione popolare firmata da oltre 3mila cosentini è stata rigettata perché non esiste un regolamento che permetta ai cosentini di esprimere il proprio parere sulle scelte che riguardano la propria città . Il Tar ha fissato la prossima udienza al 19 ottobre 2019

COSENZA – “Il Comitato No metro – affermano gli attivisti in una nota – apprende che il Consiglio comunale ha respinto la richiesta di indizione di consultazione popolare ed ha approvato un documento nel quale si è dato mandato al Sindaco di verificare, di concerto con gli enti firmatari, la sussistenza delle condizioni per la riapertura immediata di Viale Parco, fino alla realizzazione della viabilità alternativa. La decisione assunta è una presa d’atto dei tanti disagi che questa opera sta determinando e dei problemi alla sicurezza urbana messi a fuoco dal Comitato No metro, che con la propria azione ha fatto da eco alle numerosissime voci del dissenso espresso dai cittadini su un’opera inutile e dannosa, per come più volte detto e ribadito anche nella discussione che si è tenuta in Consiglio comunale lo scorso mercoledì 18 dicembre.

Tuttavia, questa decisione non può soddisfare le esigenze della città . Per questo, consapevoli del fatto che solo l’amministrazione può indire una consultazione popolare nei termini sottoposti nella petizione presentata, ancora una volta rappresentiamo la necessità e l’urgenza di interpellare i cittadini. La mancanza di un regolamento per la consultazione popolare è una scelta voluta dall’amministrazione comunale, che si nasconde dietro la sua assenza per impedirla. La mancata adozione di tale regolamento, peraltro doverosa, non può ripercuotersi sui cittadini e svilire gli istituti di partecipazione democratica all’interno delle istituzioni locali. L’amministrazione deve quindi dotarsi immediatamente di questo regolamento per dare concretezza allo Statuto comunale e per dar seguito alla nostra richiesta.

Chiediamo inoltre la riapertura immediata di tutto il Viale Parco in vista dell’udienza di merito che è stata fissata dal Tar Calabria nel ricorso presentato dall’avvocato Rossella Barberio, quale legale dell’associazione ” Cosenza in Comune”, ricorso sostenuto dal Comitato No metro. All’udienza di ieri il Presidente del Tar ha ritenuto di fissare direttamente la discussione sul merito alla prima data possibile, ossia al 19 ottobre 2019, in considerazione del fatto che la decisione di sospendere i lavori, qualora fosse stata assunta, non avrebbe consentito alla città di riappropriarsi del Viale Parco, potendo solo l’amministrazione decidere di riaprire questa strada strategica interclusa al traffico cittadino. A questo punto sollecitiamo gli amministratori ad una gestione responsabile del territorio, non potendo accogliere favorevolmente le decisioni del Consiglio comunale che prevedono tempi incerti e lunghi”.