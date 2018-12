Cosenza, piazza Matteotti, cede l’asfalto in pieno traffico

E’ accaduto nel tardo pomeriggio. A rimanere intrappolata una vettura con a bordo solo il conducente. Sul posto la municipale. In città cede nuovamente l’asfalto

COSENZA – Una città colabrodo potremmo definirla, considerato che a poche settimane dal cedimento dell’asfalto in corso Umberto, si riapre un altro cratere questa volta a piazza Matteotti. A rimanere vittima sembra sia stato il conducente di una Fiat Cinquecento, ma anche questa volta, fortunatamente, non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno transennato l’asfalto danneggiato rendendolo visibile agli automobilisti in transito con del nastro catarifrangente.

Non meno di 10 ore fa, l’assessore De Cicco ha postato sul profilo Facebook gli interventi di manutenzione in città dove è chiaro e visibile il lavoro di “coperture buche” così si legge sulla pagina del social network, su viale Parco all’altezza della casa circondariale. Purtroppo in città , specialmente dopo le ultime piogge, l’asfalto non ha retto in molte strade, sintomo, forse, che alla base il materiale utilizzato non è della migliore qualità oppure potrebbe essere che, nel rifacimento del manto stradale, si siano effettuati i lavori in economia. Tutte ipotesi naturalmente, però i risultati sono quelli che si vedono giornalmente con la conseguenza di avere, con un lavoro encomiabile, una squadra di operai in giro, e di corsa, tutto il giorno per le strade della città : possibile che alle prime piogge ceda l’asfalto dappertutto? E l’inverno deve ancora “arrivare”.

Su corso Umberto il cedimento è avvenuto per la rottura di un tubo della condotta idrica, ma potrebbe essere non l’unica causa considerati gli ultimi avvenimenti. Siamo sicuri che già domattina l’assessore De Cicco farà in modo di far trovare agli automobilisti la strada perfettamente agibile, ma bisognerebbe prevenire invece che curare.