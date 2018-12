Cosenza: sussidi economici con il “bruzio”, pubblicato l’elenco dei beneficiari

E’ stato pubblicato l’elenco dei beneficiari dei sussidi economici che da quest’anno saranno erogati sotto forma di monete di pregio, ovvero i “bruzi”, alle famiglie economicamente svantaggiate

COSENZA – Il Settore Welfare del Comune di Cosenza ha pubblicato l’elenco dei nuclei familiari beneficiari del sussidio economico 2018, sotto forma di monete di pregio (bruzi) coniate dal Comune di Cosenza. L’elenco dei beneficiari, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblicato dal Comune e finalizzato alla concessione del sussidio (residenza nel Comune di Cosenza, condizione di grave disagio economico attestata dalla dichiarazione ISEE relativa ai redditi conseguiti nel 2017 fino ad un massimo di 1000 euro) è stato affisso ed è consultabile da questa mattina presso l’Ufficio economato di Palazzo dei Bruzi.

Sono in tutto 1.211 i nuclei familiari che riceveranno il sussidio del valore di 80 euro, con la consegna di quattro bruzi ciascuno del valore di 20 euro. I bruzi saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa rispondendo all’avviso pubblico bandito dal Comune per la loro individuazione. Con lo strumento di pagamento coniato dal Comune i beneficiari potranno acquistare beni di prima necessità e servizi primari.

La somma impegnata dall’Amministrazione comunale per l’erogazione dei sussidi è di 96.880,00 euro. Con essa si è inteso dare risposte alla necessità di diversi nuclei familiari residenti in città, alcuni anche con minori ed anziani a carico, che versano in situazioni di disagio economico e che richiedono interventi per far fronte ad alcune esigenze primarie, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Gli strumenti di pagamento (bruzi) saranno spendibili entro e non oltre il 30 novembre 2019.