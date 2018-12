Alternanza Scuola-Lavoro, studenti del Telesio accolti dal Prefetto

Il Prefetto della provincia di Cosenza ha accolto gli studenti per il Progetto Alternanza Scuola Lavoro

COSENZA – Gli studenti del Liceo Classico “Bernardino Telesio” hanno inaugurato, presso la Prefettura di Cosenza, il nuovo ciclo delle attivitĂ di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno scolastico in corso. Il Prefetto Paola Galeone in occasione dello scambio degli auguri con il personale della Prefettura di Cosenza, ha voluto la presenza dei ragazzi del “Telesio”,impegnati presso gli Uffici della sede prefettizia nel percorso formativo il cui obiettivo è quello di orientare ed indirizzare gli studenti verso il mondo lavorativo attraverso l’acquisizione di una esperienza professionale “calata” nel contesto lavorativo.

Gli studenti, infatti, ripartiti in gruppi nelle varie Aree e Servizi della Prefettura, già da alcuni giorni sono impegnati nelle quotidiane attività svolte dall’Ente Prefettizio sul e per il territorio della provincia. Il progetto di “Alternanza Scuola Lavoro” descritto nella Convenzione firmata dal Prefetto e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto e nel Programma di lavoro messo a punto dal Tutor della Scuola e dal Tutor della Prefettura svolgeranno un’esperienza lavorativa “applicata” ai valori della legalità e del servizio pubblico in una struttura complessa quale è la Prefettura.