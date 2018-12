“Lande desolate”, fissato interrogatorio di garanzia per Oliverio

E’ stato fissato per giovedì 20 dicembre l’interrogatorio di garanzia, davanti al Gip Pietro Carè, di Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria

COSENZA – Lo rende noto il suo legale, Enzo Belvedere. Oliverio è coinvolto nell’inchiesta della DDA di Catanzaro denominata “Lande desolate” ed eseguita ieri dalla guardia di finanza di Cosenza. Per il presidente della Regione, accusato di abuso d’ufficio. Ma Oliverio nega ogni addebito.

Intanto, così come aveva annunciato ieri, Oliverio ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro quelle che ha definito “accuse infamanti”, e si alimenta solo con acqua. Il governatore, sottoposto all’obbligo di dimora nel suo comune di residenza, San Giovanni in Fiore, in esecuzione di un’ordinanza del gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo calabrese, è accusato di abuso d’ufficio in relazione ad un’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione di alcuni appalti pubblici. Lo stesso provvedimento sarebbe stato emesso nei confronti dell’ex sindaco di Pedace, Marco Oliveriomentre è stato nuovamente raggiunto da un ordine di carcerazione, l’imprenditore Giorgio Barbieri, già indagato per i suoi presunti rapporti con il clan Muto di Cetraro già arrestato nell’ambito dell’operazione “Frontiera”. L’inchiesta riguarda i lavori della funivia e dei nuovi impianti sciistici di Lorica.

Ricapitolando dei sedici soggetti coinvolti, Oliverio governatore e Oliverio ex sindaco, sono stati raggiunti dall’obbligo di dimora; per Giorgio Barbieri la misura è quella della detenzione in carcere e poi 6 persone sono finite ai domiciliari e altre sette, sono state raggiunte da misure interdittive. I reati ipotizzati a vario titolo sono falso, corruzione e frode in pubbliche forniture.

Chi sono gli indagati

In carcere:

Giorgio Ottavio Barbieri, 42 anni

Ai domiciliari:

Vincenzo De Caro, 66 anni

Gianluca Guarnaccia, 43 anni

Carmine Guido, 58 anni

Marco Trozzo, 46 anni

Francesco Tucci, 63 anni

Luigi Zinno, 64 anni

Obbligo di dimora:

Gerardo Mario Oliverio, 65 anni

Marco Oliverio, 44 anni

Sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per:

Rosaria Guzzo, 63 anni

Pasquale Latella, 54 anni

Damiano Francesco Mele, 52 anni

Paola Rizzo, 49 anni

Divieto temporaneo di esercizio di attivitĂ professionale e/o di impresa per:

Carlo Cittadini, 43 anni

Ettore Della Fazia, 58 anni

Gianbattista Falvo, 62 anni

Le attività investigative nell’ambito della operazione convenzionalmente denominata “Lande Desolate”, condotte con l’ausilio di articolate indagini tecniche e rilevamenti aerofotografici, avrebbero ricostruito e riscontrato documentalmente plurime violazioni e irregolarita’ nella gestione e conduzione degli appalti per l’ammodernamento dell’aviosuperficie di scalea e degli impianti sciistici di lorica, nonche’ nella successiva fase di erogazione di finanziamenti pubblici.

In particolare, le investigazioni, basate su una copiosa attivita’ di riscontro documentale e sui luoghi di cantiere, avrebberofatto emergere il completo asservimento di pubblici ufficiali, anche titolari di importanti e strategici uffici presso la Regione Calabria, alle esigenze del privato imprenditoreattraverso una consapevole e reiterata falsificazione dei vari stati di avanzamento lavori ovvero l’attestazione nei documenti ufficiali di lavori non eseguiti al fine di far ottenere all’imprenditore l’erogazione di ulteriori finanziamenti comunitari altrimenti non spettanti.