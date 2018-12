Prefettura di Cosenza: Natale in musica per lo scambio degli auguri

Un momento di riflessione e spunti di fine anno e la consegna delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 15 persone che si sono distinte per particolari benemerenze

COSENZA – Nella giornata di ieri il Prefetto Paola Galeone, in occasione del tradizionale scambio degli auguri per le imminenti festivitĂ natalizie con le AutoritĂ provinciali, tenutosi nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 15 persone che si sono distinte per particolari benemerenze acquisite nel campo delle scienze, delle arti e dell’economia, nel disimpegno di pubbliche cariche e di attivitĂ svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonchĂ© per segnalati servizi per le cariche civile e militari.

Quest’anno, il Prefetto ha inteso dare un taglio più ampio alla cerimonia estendendo gli inviti anche agli esponenti del mondo dell’arte, della cultura, della musica, espressione delle grandi risorse e delle eccellenze in tutti i settori, che danno quotidianamente lustro a Cosenza e alla Provincia.

Nell’occasione, in segno di stima e gratitudine per la preziosa collaborazione e per la sensibilità dimostrata, sono stati consegnati anche degli “Attestati di Benemerenza” a coloro i quali hanno concorso alle attività di soccorso nel tragico evento verificatosi il 20 agosto scorso, nelle “Gole del torrente Raganello” all’interno del Parco Nazionale del Pollino.

Nella meravigliosa cornice della Sala degli Specchi il coro e l’orchestra del Liceo Musicale “Lucrezia della Valle” di Cosenza hanno allietato con suggestive musiche di grande pregio il momento augurale ed inoltre, è stato possibile ammirare un’interessante mostra di presepi allestita a cura dell’Associazione italiana amici del presepio “Stella di Betlemme”.

La cerimonia “Natale in musica” si è conclusa con un brindisi augurale ed un personale e sincero ringraziamento del Prefetto Galeone, rivolto ai vertici della Magistratura presenti, per la loro vicinanza in un territorio denso di criticità , ed a tutti gli uomini e le donne delle Forze di Polizia per l’impegno e l’abnegazione, il sacrificio e la professionalità con cui ogni giorno ed ogni notte svolgono il loro lavoro a garanzia della pacifica convivenza.