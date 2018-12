Cosenza, “Casa San Francesco”: il prefetto Galeone a pranzo con i bisognosi

Una giornata ricca di significati e carica di valori è quella vissuta dal Prefetto in occasione della visita a “Casa San Francesco”, insieme al vescovo Metropolita di Cosenza monsignor Nolè

COSENZA – Il centro di accoglienza è ubicato nella cittĂ bruzia gestito dalla Fondazione Casa S. Francesco d’Assisi Onlus dei Frati Minori Cappuccini di Calabria. Alla visita della struttura ha fatto seguito il tradizionale “Pranzo Augurale” di Natale al quale hanno partecipato oltre a coloro i quali quotidianamente fruiscono della “mensa dei poveri” anche  i benefattori, i volontari e gli operatori che si prendono cura delle persone bisognose che trovano accoglienza presso il centro dei Frati Cappuccini.

Il Prefetto Galeone nel suo saluto ai presenti ha espresso parole di caloroso ringraziamento per l’opera svolta a favore di chi è nell’indigenza ed ha bisogno di aiuto, richiamando in particolare l’azione a favore degli stranieri annoverati nel CAS di cui CSF è titolare. “Quando una realtà funziona bene, lo si vede chiaramente e voi oggi siete il vero Dono per me e per il mio Natale… Grazie a voi tutti che qui operate! Grazie ai Frati! Grazie alla Chiesa di Cosenza, per la carità di cui è veramente capace!”.

All’intervento del Prefetto ha fatto seguito quello dell’Arcivescovo il quale ha evidenziato tutto il sostegno, la vicinanza e l’affetto alla direzione di CSF, a tutti coloro che si fanno servi e amici dei poveri.