Raccolta differenziata a Cosenza, nasce InfoGreen

Nuovo punto informazioni di Ecologia Oggi. I cosentini potranno ritirare il kit anche in centro cittĂ

COSENZA – Dalla mattina del 13 Dicembre 2018, Ecologia Oggi ha aperto un nuovo punto “InfoGreen” presso via XXIV Maggio n. 62. L’intento è quello di rafforzare le tematiche ambientali sul territorio nella cittĂ di Cosenza, dove fornire all’utenza tutta informazioni utili in tema di tutela ambientale e di corretta conferimento di ogni tipologia di rifiuti. Inoltre verrĂ fornito, a seguito di opportuna richiesta, il kit per l’effettuazione della raccolta differenziata. Potranno essere richiesti mastelli e buste per il conferimento di vetro, plastica e metalli, organico e residuo, oltre alle taniche per la raccolta dell’olio vegetale esausto e le compostiere con le quali sarĂ possibile trasformare i rifiuti organici provenienti dalla cucina e dal giardino in terriccio fertile chiamato “compost“. Ecologia Oggi aspetta gli utenti della cittĂ di Cosenza tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30, sabato dalle 9:30 alle 12:00. L’ufficio si compone di un punto informazione “InfoGreen” per i rapporti con il pubblico e di un punto distribuzione dei materiali di consumo.

