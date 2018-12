Pompieri bloccati dai ‘paletti’ di Corso Mazzini

Vigili del Fuoco impossibilitati ad intervenire

COSENZA – Disagi nella tarda mattinata di oggi per una squadra dei Vigili del Fuoco di Cosenza. Chiamati a partecipare ad un evento organizzato da Telethon in piazza XI Settembre hanno avuto diversi problemi per accedere a corso Mazzini dove si è tenuto l’evento benefico ‘Un cuore di cioccolato’. La squadra ha poi raggiunto il luogo della manifestazione anche se con estremo ritardo a causa dei ‘paletti’ che impediscono ai veicoli a quattro ruote di transitare nel Museo all’Aperto Bilotti. Restano vive le perplessitĂ dei cittadini sull’effettiva funzionalitĂ dei dispositivi in caso di emergenza.

Nel frattempo il movimento Noi ha annunciato sui social che “presenterĂ un esposto presso la Procura della Repubblica di Cosenza perchĂ© si valuti se il Comune ha responsabilitĂ penali per avere generato impossibilitĂ di portare ‘soccorso’ da parte dei Vigili del Fuoco. Intanto, chiede appuntamento al Prefetto di Cosenza e scriverĂ al Ministero dell’Interno al quale chiederĂ di intervenire perchĂ© si rispettino i fondamenti di una societĂ civile tra i quali quelli della sicurezza dei cittadini fortemente compromessa da politiche incomprensibili e lesive di tale diritto”.