Cosenza-Benevento: ordinanza del Comandante della polizia Municipale

In previsione dell’incontro di calcio Cosenza-Benevento, valevole per il Campionato di Serie B, che si terrà allo Stadio San Vito oggi alle 18, il Comando della Polizia Municipale ha emesso ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta.

COSENZA – Su viale Magna Grecia, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la Rotonda di raccordo con la ex SS19 Bis e la Rotonda all’altezza del ponte per Castrolibero: divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e comunque fino a cessate esigenze. Gli agenti preposti al controllo potranno estendere o modificare le disposizioni in base a sopraggiunte ed imprevedibili necessità di ordine pubblico, di sicurezza, di variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze. Nella medesima ordinanza si consigliano i seguenti tragitti alternativi: i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via Degli Stadi; i veicoli diretti a Rende potranno percorrere via Panebianco; i pedoni raggiungeranno lo Stadio percorrendo via degli Stadi.