Vile furto nella notte. Rubato il defibrillatore del Parco “Piero Romeo”

Un gesto vergognoso e incivile, soprattutto perchĂ© quello rubato è un dispositivo salvavita. Ancora una volta vandali, sciacalli, hanno preso di mira il Parco Piero Romeo. Sergio Crocco “comincio a pensare davvero che questa cittĂ non abbia futuro”



COSENZA – C’è molta amarezza nelle parole di Sergio Crocco, presidente dell’Associazione “La Terra di Piero” che questa mattina, con un post pubblicato su Facebook, ha comunicato il vile e vigliacco furto avvenuto questa notte. “Hanno rubato il defibrillatore al Parco Piero Romeo. Serviva per la sicurezza dei bambini che giocano al Parco, dei loro genitori. Serviva anche per la salute di chi lo ha rubato. Non ci chiedete se ci sono le telecamere. Ci sono, ma in occasione degli ultimi danni fatti al parco avemmo risposta da chi poteva intervenire dopo sei mesi e fu un: non li conosciamo. Comincio a pensare davvero che questa cittĂ non abbia futuro“. A commento del post, indignati sono arrivate centinaia di commenti di cittadini cosentini e amici dell’associazione, increduli per quanto accaduto.

Il furto, come detto, sarebbe stato compiuto nella notte all’interno del Parco per bambini diversamente abili e normodotati che si trova nel cuore della cittĂ . Le immagini delle telecamere di sicurezza, comunque, saranno visionate dagli inquirenti per tentare di identificare gli autori del vergognoso furto.