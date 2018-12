“Tre uomini e na seggia” l’esilarante commedia di un trio vulcanico (Foto e Video)

Tre amici nella vita e tre artisti eccezionali sbancano “il botteghino” con il buon umore e la comicità . In vendita il primo dvd, un regalo immancabile sotto l’albero di Natale

COSENZA – Tre uomini e na seggia “U secunnu” va in scena e chiude il 2018 “con il botto” il prossimo 21 dicembre al Piccolo Teatro Unical ad Arcavacata di Rende. L’esilarante spettacolo teatrale di successo ideato, scritto, diretto ed interpretato da Antonio Filippelli, Eliseno Sposato Jr e Roberto Giacomantonio porta con se una grande sorpresa: il primo dvd del trio, pieno di risate e buona comicitÃ

E’ uno di quegli spettacoli che non si può raccontare: si deve andare a vedere. Perché dietro ogni risata c’è un messaggio profondo, un messaggio sociale, un messaggio di inclusione, di valori che tre amici, professionisti nella vita e attori per passione hanno deciso di sposare attraverso la comicità e la risata, per parlare seriamente alla gente. Un po’ sulla scia di Sergio Crocco autore delle commedie più amate dai cosentini, ricche di risate ma di significato.

Sembra proprio che i tre amici si siano amalgamati tra una commedia e l’altra del poeta – giardiniere “canaletta”, fino a decidere di avventurarsi in una “scommessa” difficile, ma non tanto, perché è stato sold out fin dall’inizio. Un successo inarrestabile. Con loro l’immancabile “seggia” che sarebbe di Roberto, ma di fatto in questi due anni di successi è diventata “a seggia” di tutti: morale, materiale, intellettuale e insegna che su quella sedia siamo seduti tutti con la nostra più grande disabilità , quella mentale: la prima forma di disabilità da combattere. I “tre uomini” ci riportano a scuola di vita, a riflettere su molti aspetti sociali. Ma la grandezza del trio è che lo fanno a suon di risate e di comicità .

La prima volta che lo spettacolo andò in scena era dicembre 2016 a Marano Principato. Non era scontato ma fu un successo. E nacque la pagina Facebook del Trio più amato di Cosenza e hinterland. Era il tre gennaio 2017 e già era in arrivo la seconda replica. E poi la terza, la quarta fino alla dodicesima. Nel ringraziare tutto il pubblico che li seguì fino alla fine i tre artisti scrissero in un post su Facebook il 30 ottobre 2017:

«Il primo biglietto… il debutto… ormai è passato quasi un anno dall’inizio di questa incredibile avventura… 12 repliche nel 2017 che hanno lasciato il segno nel cuore e nell’anima di chi ha assistito allo spettacolo nei teatri e nelle piazze dei paesi della provincia di Cosenza…

Abbiamo fatto di tutto per strapparvi una risata… e abbiamo riso insieme a voi… volevamo solo dirvi Grazie!!!!!

A breve grosse novità sul nuovo spettacolo di TRE UOMINI E NA SEGGIA….”

E le novità arrivarono presto con TRE UOMINI E NA SEGGIA “U SECUNNU” sei mesi dopo, il 29 aprile sempre a Marano Principato, location “mascotte” dello spettacolo. L’annunciarono sempre in un post il 31 marzo «Ci siamo!!! SIAMO TORNATI!!! Dopo il grande successo dello scorso anno (12 indimenticabili repliche) rieccoci “cchiù ciuati” di prima con il nuovissimo spettacolo di TRE UOMINI E NA SEGGIA … U SECUNNU* (prodotto congelato) … ideato scritto e diretto da Eliseno Sposato Jr Roberto Giacomantonio e Antonio Filippelli …

Un intero inverno a scrivere, cancellare, discutere, scontrarci, incontrarci, provare… ma oggi si può dire che SIAMO TORNATI… e vi aspettiamo a braccia aperte…. #treuominienaseggia

Il debutto a Marano Principato, il 29 aprile!

Per maggiori info e dettagli seguiranno altri post “cchiù cunchiusi”…»

E da aprile ad oggi le repliche sono impazzate così come i sold out. Non ultima la partecipazione all’evento della Terra di Piero “Sorrisi e note” del 7 dicembre scorso: il Trio non poteva non portare risate a ruota, introducendo con successo il grande spettacolo di Peppe Voltarelli, Dario Brunori, Simona Miceli, Sasà Calabrese e Checco Pallone. Naturalmente ogni spettacolo di Tre Uomini e na seggia contribuisce ai progetti solidali della Terra di Piero per portare aiuti ai bambini africani: dalla Tanzania con il progetto Pamoja conclusosi a luglio scorso, alla Namibia con il progetto Saam in corso con un container da riempire entro il prossimo aprile.

IL TRIO PERFETTO

Ma chi sono Antonio, Roberto ed Eliseno? Sono persone straordinarie che della quotidianità della vita, con le gioie, i successi, le debolezze e le sconfitte, ne hanno fatto tesoro trasformandole in uno spettacolo di due ore ricco di sketch tutti in lingua dialettale che ritraggono, appunto, scene di vita quotidiane. E la gente li ama perché arrivano dritti al cuore, con la semplicità , la bravura e la professionalità di veri artisti. A descrivere questi tre personaggi ci pensa Sergio Crocco in un post del 20 febbraio 2017, dopo la terza replica di Tre uomini e na seggia…..”E mi ci siantu”:

3 UOMINI E MILLE SEGGIE (di Sergio Crocco)

«Ieri sera me li sono gustati per la terza volta. Sono tre miei amici. Sono Roberto, Eliseno e Antonio. Fanno uno spettacolino che si chiama “Tre uomini e na seggia”. Niente di grandi pretese. Vogliono solo fare ridere (e poco poco, ma giustu na ‘nticchia in una scena, mandare un impegnato messaggio sociale). Dicevo che sono tre miei amici. Eliseno un vero fratello, gli altri due Amiconi con la A maiuscola. Per questo ho tentennato nel voler “recensire” il loro spettacolo. Sono di parte, troppo. Ma siccome non devo dare conto a nessuno, nemmeno a quelli che vogliono dato conto per forza, qualcosa la scrivo, giustu pè mi fa vida.

Ve lo dico diretto diretto: questi sono tre mostri. Si, pure di bruttezza (specie Filippelli) ma in questo caso intendo di bravura. Antonio è una forza della natura: ha presenza scenica, capacità di improvvisare, tempi teatrali, empatia totale con il pubblico. Lui con la gente può giocarci quanto vuole e l’avrà sempre dalla sua parte. Una dote dei grandi attori. Roberto ha la faccia da schiaffi che non puoi non sorriderne ed inoltre è un attore vero, scrupoloso, bravo. Eliseno è il più scarso dei tre (ca fissiu, cretì) però è la spalla perfetta. Quello che si prende il suo spazio e lo valorizza. Ma non prende un solo centimetro in più agli altri due. Riempie il suo ruolo con umiltà non sovrapponendosi ai due colleghi. Insomma, a mio avviso, un trio perfetto. Anzi, un quartetto.

La sedia, avevo dimenticato la “seggia”! Quella sedia di Roberto, ma anche di Eliseno, ma anche di Antonio, mia e di te che stai leggendo. Roberto quella sedia l’ha sdoganata e portata non solo su un palco. La regala al pubblico in ogni spettacolo, insieme ad un biglietto ideale. Un biglietto che dice che quella carrozzina sul palco ha il sapore dell’inclusione vera, senza fronzoli, senza pietismi. In quella sedia c’è il Parco Piero Romeo, c’è un parcheggio per disabili lasciato davvero alle persone disabili, c’è il rispetto verso le persone, disabili e non. E siccome Roberto è nu mastruni, quella seggia dopo qualche secondo sparisce dal palco e vola verso lidi sconosciuti. Sul palco resta Giacomantonio e altri due ciuati amici miei. Che regalano al pubblico due ore di risate “semplici”, nel senso più alto del termine.

Qualche imbecille li ha chiamati barzellettieri. Invece in questo spettacolo tutto è inedito (i testi li scrivono loro stessi). Ma sono cattiverie e livore che resta a chi vive di questo. Antonio, Roberto ed Eliseno sono bravi, anzi bravissimi. E sono pure amici miei. Ed io micci siantu. Andate a vederli, se non lo avete fatto. E se lo avete fatto andate a rivederli. Scialarvi non è reato. Tre uomini e na seggia, anzi due, anzi tre, anzi…»

E con questo biglietto da visita di Sergio Crocco non resta dunque che acquistare i biglietti già in prevendita (presso In Prima Fila, edicola Tuscolano e la sede della Terra di Piero, ndc) che stanno andando a ruba, al costo di sei euro, ricordandoci di prenotare il dvd acquistabile anche presso lo stand al PtU, il 21 dicembre, durante lo spettacolo. Ma perché aspettare? Regaliamoci risate a Natale con il grande Trio Antonio Filippelli, Eliseno Sposato Jr e Roberto Giacomantonio e regaliamo un aiuto ai progetti solidali della Terra di Piero

TRE UOMINI E NA SEGGIA “U SECUNNU” ….Un assaggino….. ino… ino!!!!

Gepostet von Tre uomini e na seggia am Mittwoch, 1. August 2018

ALCUNI MOMENTI DEGLI SPETTACOLI

