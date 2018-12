Cosenza, l’appello di un giovane ad Occhiuto: “Il mio futuro muore con viale Mancini”

Vittorio Fotia scrive al sindaco sindaco di Cosenza Mario Occhiuto come ultimo atto di speranza per riprendere in mano il futuro stroncato dalla chiusura di viale Parco

COSENZA – «Egregio Signor Sindaco Mario Occhiuto, le scrivo in qualitĂ di cittadino che ha a cuore la cittĂ per manifestare un problema comune alla maggioranza dei cosentini. L’oggetto del disagio è la tanto discussa chiusura di Viale Giacomo Mancini. Le scrivo per metterla al corrente della mia personale situazione. Vede, caro Sindaco, io come tanti dei miei giovani concittadini sto provando con tutte le mie forze a costruirmi un futuro a Cosenza, la cittĂ in cui sono nato e che amo. Nel tentativo di riuscirci ho fatto richiesta e ricevuto un finanziamento per l’apertura di un’attivitĂ (bar) e avendo localizzato un magazzino commerciale lungo il viale, non posso e non voglio partire in una zona chiusa al traffico e al passeggio.

Ho aspettato e sperato per tanto tempo questa possibilità che a molti giovani come me non viene concessa e quindi mi sento fortunato ma nello stesso tempo “bloccato” per quanto già detto.Sono sicuro che Lei è perfettamente consapevole dei disagi, forse non voluti ma subiti, che i lavori stanno provocando ai cittadini e alle attività commerciali presenti in quella zona.

Con la consapevolezza e la convinzione che avrò la Sua attenzione e auspicando il Suo immediato interessamento a questa spiacevole situazione le chiedo a nome mio e della maggioranza dei cittadini che Le hanno permesso di diventare Sindaco della Città di Cosenza, credendo in Lei e nelle Sue potenzialità , di riportare il viale nelle condizioni precedenti e di dare nuovamente speranza ai commercianti, ai giovani in particolare, e sollievo a tutta la cittadinanza.