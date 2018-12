Hanno dato un tetto a centinaia di persone, accusati di associazione a delinquere

Sedici attivisti Prendocasa sono stati denunciati. Negli ultimi anni il comitato (tra l’ex istituto delle suore Canossiane, la scuola di Porta Piana, l’hotel Centrale e gli uffici Aterp di via Savoia abbandonati) ha sopperito alle richieste di alloggi popolari gestendo, di fatto, l’emergenza abitativa di Cosenza Â

COSENZA – “In queste ore, – si legge in una nota degli attivisti per il diritto all’abitare – stanno notificando a 16 componenti del Comitato Prendocasa un avviso di conclusione indagini relativo al fatto che dietro la sigla del nostro comitato si celerebbe una presunta associazione a delinquere. La Procura e la Questura della cittĂ si cimentano, come al solito, in un teorema infame e surreale. Fummo profetici quando nel 2016 piazzammo un gazebo davanti al Tribunale di Cosenza con su scritto “Prendocasa a delinquere” e presero in mano i microfoni gli ultimi della cittĂ . Anche in quel caso apprendemmo dai giornali locali, all’indomani dello sgombero del palazzo di via Don Minzoni, che c’era in corso un’indagine conoscitiva per verificare o meno la sussistenza di un’associazione a delinquere dietro le nostre sacrosante azioni.



E stamane il clichĂ© è identico, nomi e cognomi sbattuti in prima pagina come se a Cosenza il problema delle case popolari fossimo noi e non chi per anni ha gestito la cosa pubblica. Abbiamo sempre operato alla luce del sole, con il sostegno di centinaia di cosentine e cosentini che, di certo, non avranno bisogno di interrogarsi per sapere quali sono, da sempre, moventi e finalitĂ delle lotte sociali. Nel corso degli anni, la cittĂ ha imparato a conoscerci, frequentarci e sostenerci, ci ha visto in decine di mobilitazioni, azioni pubbliche, momenti di aggregazione, conosce i nostri volti, i nostri nomi e cognomi, le nostre storie personali. Le nostre parole d’ordine: casa, reddito e dignitĂ per tutti.Â



Abbiamo scoperchiato definitivamente un “sistema”, quello delle case popolari che per anni è stato bacino di clientela e malaffare, abbiamo fatto venire a galla lo sperpero dei fondi Gescal e denunciato piĂą e piĂą volte la compravendita delle case popolari che avviene nell’ente piĂą corrotto della nostra regione, l’Aterp. Ma siamo a Cosenza, e sappiamo che quando tocchi interessi particolari, invece di essere difeso vieni attaccato e denigrato, perchĂ© il “Sistema Cosenza” non deve avere intoppi, non deve avere problemi di nessuna sorta, Cosenza e la sua corruzione dilagante non possono essere messe in discussione. Chi brandisce l’arma della legalitĂ contro di noi, però, dimentica che i veri criminali sono altri: politici corrotti, palazzinari senza scrupoli, papponi di ogni genere e grado. Il Comitato Prendocasa (e abbiamo la presunzione e l’orgoglio di dirlo) in questi anni, si è trasformato in una grande comunitĂ , sostenuta dalla maggioranza sensibile e attiva della nostra cittĂ .

Crediamo che queste infamanti accuse – tese a delegittimare l’immagine della nostra comunità , perché evidentemente ha toccato gli interessi privati di alcuni, il profitto di palazzinari, gli accordi di potere – minaccino la serenità di tutta la nostra città , rappresentando un preoccupante segnale intimidatorio e inquisitorio contro l’operato delle realtà sociali e autogestite come la nostra. Non abbiamo nulla da nascondere e ci difenderemo, come sempre, in piazza e ora anche in tribunale, fianco a fianco, certi della forza e della generosità di donne e uomini che hanno messo la loro vita in gioco per difendere e riprendersi un diritto, e siamo sicuri che ancora una volta non mancherà il sostegno di chi ha frequentato i nostri luoghi, attraversato le nostre occupazioni, sostenuto e contribuito a mettere in piedi le nostre iniziative.

Attendiamo – conclude il Comitato Prendocasa Cosenza – di leggere la montagna di carte e visionare le centinaia di ore di girato, siamo curiosi di leggere quale saranno le accuse che muoveranno per spaccare il nostro movimento, e pronti, tutti insieme, a controbattere. Invitiamo la Cosenza vera, non corrotta, quella che ha ancora una dignitĂ a non demordere e sostenere piĂą di prima questa enorme comunitĂ . Nei primi giorni della prossima settimana si terrĂ una grande assemblea pubblica. Chi pensa che con simili infamanti accuse riuscirĂ a fermarci, sarĂ costretto a ricredersi. Ci vediamo in cittĂ ”.