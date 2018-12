Insospettabile professionista cosentino accusato di spacciare la ‘droga dello stupro’

L’uomo è stato arrestato insieme ad altre tre persone sospettate di aver distribuito Ghb in diverse discoteche

BOLOGNA – Le droghe sintetiche nel mirino dell’Arma. PiĂą di tre litri di Ghb, il potente acido conosciuto come ‘droga dello stupro’, e altre sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Bologna dai Carabinieri, in un’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un uomo di 48 anni di Bologna e di un 38enne di Cosenza, con piccoli precedenti per spaccio, e di due incensurati, un 52enne di Parma e un 43enne di Trieste. Secondo gli investigatori, i quattro indagati sono tutti professionisti e imprenditori ‘insospettabili’ che avrebbero piazzato le droghe in alcune discoteche della cittĂ . L’indagine del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro è partita da informazioni ‘confidenziali’ raccolte tra frequentatori e titolari di alcuni noti locali notturni ed è proseguita con pedinamenti e attivitĂ di osservazione. Gran parte del Ghb (tre litri nascosti dentro flaconi di detergente) era a casa del triestino, ma ulteriori 300 millilitri della stessa sostanza erano nelle abitazioni degli altri arrestati (170 millilitri dal cosentino, 106 millilitri dal parmigiano e 15 millilitri dal bolognese). Il valore sul mercato del quantitativo di Ghb sequestrato è stimato sui 150mila euro. Nelle perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato anche cocaina (tre grammi in casa del cosentino), mefedrone (300 grammi in totale: 40 al cosentino, 5 al triestino, 210 grammi al parmigiano e 35 al bolognese), pentedrone (26 grammi nelle disponibilitĂ del 52enne di Parma) e 10mila euro in contanti (il denaro a casa del cosentino). Degli arrestati tre sono ai domiciliari, mentre il triestino ha ricevuto un divieto di dimora dalla cittĂ di Bologna.

GHB – MEFEDRONE – PENTEDRONE

GHB (gamma-idrossibutirrico). Nota come “droga da stupro”: è incolore e insapore e solitamente viene aggiunta alle bevande. Sono sufficienti un paio di gocce (2 millilitri) per causare in pochi minuti disturbi della memoria e stato confusionale. Il mefedrone è una sostanza psicoattiva che agisce sul sistema nervoso centrale, provocando alterate percezioni della realtĂ . E’ disponibile sul mercato della droga in pasticche, cristalli o polvere bianca che può essere ingerita, sciolta in un liquido, sniffata o iniettata. Si tratta di un eccitante con effetti simili a quello della cocaina. Il pentedrone è una sostanza psicoattiva che provoca agitazione, confusione e disorientamento. E’ disponibile sul mercato in povere o cristalli. Può essere ingerita o iniettata.