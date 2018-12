Un nuovo murales per Bergamini, il regalo di un imprenditore ai tifosi del Cosenza

Federico Morabito titolare dell’Hobby Color di via Popilia si è preso carico di finanziare i lavori per il restyling del dipinto che raffigura il compianto calciatore del Cosenza Calcio. Grande attesa per l’inaugurazione del 27 Dicembre

COSENZA – Un murales di 40 metri quadrati per non dimenticare e restare uniti. Sono in corso al San Vito – Marulla i lavori per il restyling del ritratto di Denis Bergamini. Un’iniziativa interamente finanziata dall’imprenditore Federico Morabito, titolare del colorificio Hobby Color di via Popilia che ha accolto di buon grado l’invito dei tifosi del quartiere Primo Lotto ad intervenire sul disegno usurato da dieci anni di piogge e incuria. L’opera realizzata sugli spalti della Curva Sud sarà inaugurata il 27 Dicembre alle 11:00 alla presenza della sorella del compianto calciatore Donata Bergamini, delle istituzioni locali, dei tifosi e dei suoi cari amici e compagni di squadra Alberto Aita e Ciccio Marino. Rappresenterà il regalo di Natale che Morabito ha inteso donare alla città dopo aver realizzato il mese scorso un magnifico dipinto raffigurante la storia di Cosenza nel quartiere che lo ospita da 25 anni. Un gesto con il quale ci si propone di compattare l’intera tifoseria attraverso i colori rossoblu.

 LAVORI IN CORSO AL SAN VITO – MARULLA

“Visto il successo riscosso con l’inaugurazione del murales realizzato al Primo Lotto di via Popilia – spiega Federico Morabito – abbiamo inteso riproporre questa esperienza. A sollecitare questo intervento sono stati i tifosi del club Via Popilia C’è che si trova di fronte alla mia attività e del consigliere comunale Giovanni Cipparrone. Mi hanno chiesto di ristrutturare il vecchio ritratto di Denis Bergamini ormai ridotto in condizioni pietose. Ho aderito con entusiasmo a questa proposta che porterà all’inaugurazione il 27 dicembre di un nuovo ritratto raffigurante il nostro campione rossoblu alla presenza della sorella Donata Bergamini, di alcune glorie del calcio cosentino e auspicabilmente dell’intera tifoseria di Cosenza. Chi eseguì allora l’opera ebbe una fantastica idea però purtroppo il disegno non è stato adeguatamente protetto. Lo faremo noi ora con vernici idroprotettive e resistenti ai raggi ultravioletti”.

“Userò i materiali forniti dalla Hobby Color di via Popilia. Si tratta di prodotti atossici, idrorepellenti ed ecosostenibili. Smalti ad acqua ad alta resistenza – chiarisce l’artista Matteo Zenardi che ha già realizzato il murales del Primo Lotto di via Popilia – con colori vivaci destinati a durare nel tempo e alle intemperie. Ripristinerò il vecchio soggetto con un’aggiunta che sarà una sorpresa per tutti i cosentini”. A collaborare ai lavori è la ditta di Domenico Garritano il quale si ritiene soddisfatto di quanto realizzato finora. “Abbiamo iniziato a togliere le parti ammalorate del vecchio ritratto di Denis Bergamini. Sul ferro, per eliminare la ruggine in modo che possa non formarsi più in futuro, – afferma Garritano – abbiamo passato un prodotto dedicato e uno cementizio antiritiro con delle resine. In più sulla parete del muro è stata posizionata una scossalina in modo che l’acqua non rovini i disegni”.

IL COMUNE DI COSENZA E I TIFOSI

Questa mattina la commissione Sport del Comune di Cosenza ha effettuato un sopralluogo per prendere atto dello stato dell’arte ed esprimere gratitudine all’imprenditore che ha scelto di prendersi carico di questa costosa ristrutturazione. “Siamo qui oggi – dichiara il presidente della commissione Gaetano Cairo – per capire come saranno eseguiti i lavori, quali saranno le tempistiche e dare il sostegno morale a questo progetto che l’amministrazione comunale di Cosenza ha pienamente sposato”. “La passione che mi lega al Cosenza Calcio – afferma il consigliere comunale Giovanni Cipparrone – mi ha portato qui. Faccio parte del club Via Popilia C’è che ha sede proprio davanti l’Hobby Color dove lo splendore del murales con la storia di Cosenza ci ha colpito così tanto da coinvolgere Federico Morabito per il restauro del ritratto.

Sappiamo che ha un animo nobile e solidale, gli abbiamo quindi chiesto di aiutarci a ristrutturare questo dipinto. Un’opera che non è affatto economica. Lui però non ha esitato ad accettare mettendosi subito all’opera per realizzare il sogno dell’associazione Verità per Denis che da tempo cercava il modo per far risplendere il volto di Bergamini sugli spalti, ma non disponeva dei fondi necessari”. “Il murales era molto rovinato. Ci siamo rivolti a Morabito – racconta Luigi Gervasi del club via Popilia C’è – per sistemarlo e farlo godere agli ultras del Cosenza Calcio. Saremo ben lieti di esultare tutti insieme, l’intera tifoseria che sostiene i colori rossoblu, ricordando Bergamini al taglio del nastro di questo nuovo ritratto”.

