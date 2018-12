FOTONOTIZIA – A via Popilia una sedia copre il buco nell’asfalto

Il manto stradale ha ceduto e per evitare incidenti i residenti hanno apposto un rudimentale avvertimento per gli automobilisti

COSENZA – Non sono solo i rifiuti a bordo strada a ricordare lo stato di abbandono dell’Ultimo Lotto. Da oltre quattro giorni tra le numerose buche presenti tra le palazzine del popoloso quartiere a Nord di via Popilia è apparsa una sedia. A collocarla al centro della carreggiata, nel punto in cui l’asfalto ha ceduto, sono stati i residenti. Durante questi giorni sia l’Amaco sia i cittadini sostengono di aver chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato ed evitare incidenti. I solleciti però non hanno sortito alcun effetto. Ciò ha indotto il quartiere ad allestire un rudimentale avvertimento per i passanti affinché non cadano nel buco creatosi nel manto stradale. Gli addetti dell’ufficio Buone Pratiche per il Decoro Urbano del Comune di Cosenza, dal loro canto, hanno affermato di non avere ricevuto alcuna segnalazione, probabilmente inoltrata alla Polizia Municipale o all’assessore al ramo, e si impegnano a riparare la falla entro una settimana a partire da oggi.