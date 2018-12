FOTONOTIZIA – Riparata tubazione ‘esplosa’ su Corso Umberto

I lavori sono terminati nel tardo pomeriggio, ripristinata l’erogazione idrica

COSENZA – Gli operai del Comune hanno portato a termine la riparazione sulla condotta idrica che questa mattina è letteralmente ‘esplosa’ su corso Umberto nel centro della città di Cosenza. La falla ha creato un’enorme buca sul manto stradale che verrà ripristinata nelle prossime ore. Il sindaco Mario Occhiuto con soddisfazione ha annunciato sulla sua pagina facebook che il celere intervento dell’amministrazione ha consentito di mettere in sicurezza l’area e riattivare il servizio idrico. “Tubazione riparata. Gestione ottimale – scrive il primo cittadino di Cosenza in un post – di una emergenza abbastanza grave. Un plauso ai nostri tecnici comunali e agli operatori per l’intervento molto tempestivo e delicato di riparazione della grave rottura sulla rete dorsale di distribuzione idrica della città . Stiamo ridando l’acqua alla rete”. La lesione si è registrata su una delle condotte adduttrici più voluminose della città che assembla i flussi degli acquedotti del Merone e di via De Rada.