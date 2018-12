Commerciante di corso Umberto: “ho segnalato che la strada si stava abbassando, poi è esplosa”

Gianfranco Tartaro è un commerciante sessantenne. La sua attività , da 25 anni, è ubicata proprio su Corso Umberto, davanti al luogo del cedimento di questa mattina. Una scena del genere, racconta, non gli era mai capitata davanti agli occhi

COSENZA – Gianfranco stamattina aveva notato che quel tratto di strada presentava qualche problema e così ha iniziato a contattare le forze dell’ordine. Dopo aver chiamato il 112 che, per competenza lo ha messo in contatto con i vigili urbani di Cosenza, ha iniziato a spiegare all’operatrice cosa stava accadendo su corso Umberto: “magari mi avrĂ preso anche per pazzo – ci racconta – quando poi le ho detto che era esplosa la strada”. E mentre dall’altra parte gli venivano chiesti dati, nome, cognome ecc… ad un tratto il boato e la conseguente spaccatura di un tratto di strada su corso Umberto. Dentro c’è finita una Opel Station Wagon che per certi versi, avendo fatto da contrappeso all’esplosione, ha evitato che le persone e lui stesso, venissero travolte dall’asfalto e dai detriti. Per fortuna il conducente della Opel bianca non ha riportato ferite.

Il racconto di Gianfranco

 “Quando mi sono affacciato dal negozio stamattina mi sono subito reso conto che la strada, dal lato destro, man mano si stava come abbassando. Sembrava una cosa assurda, e ho notato che fuoriusciva dell’acqua, inizialmente piano piano. Ho avuto come un sentore e non so bene cosa mi ha spinto ma, ho preso il telefono e ho iniziato praticamente a chiamare tutti: vigili urbani, carabinieri, polizia… Forse lo hanno preso per uno scherzo non so, ma quando sono riuscito a parlare con i vigili urbani è accaduto quello che tutti abbiamo visto. Una specie di esplosione, poi il fuggi fuggi, persone che sono anche cadute per correre via“.

“Ero preoccupato davvero quando ho visto la strada abbassarsi – racconta – e mi sono persino messo in mezzo alla strada per tentare di bloccare le macchine, ma la situazione era diventata pericolosa anche per me. Ad un tratto è passato prima un camion e poco dopo un’auto. In un attimo la strada da sotto è come ‘scoppiata‘, come in un film dell’orrore. Da un lato se non fosse stato per l’auto, le pietre e le parti di asfalto mi avrebbero colpito. Il resto è tutto ciò che si vede da foto e video“.

LEGGI ANCHE