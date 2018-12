Dopo Via XXIV Maggio e Piazza Amendola una nuova voragine nelle vie del centro città . Questa volta è corso Umberto ad essere devastato dallo scoppio di un tubo che ha sollevato in aria pezzi di asfalto facendo sprofondare una vettura. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito

COSENZA – Il boato c’è stato così come l’apertura di un enorme cratere su corso Umberto, a due passi dal Comune, ma fortunatamente nessun ferito. Una Opel Station Wagon è l’unica testimone di quello che sarebbe potuta diventare una tragedia. Probabilmente la condotta idrica vetusta non ha retto cedendo in modo violento alla forte pressione dell’acqua. Tutto è saltato in aria e nell’asfalto si è aperta una voragine che ha parzialmente fatto sprofondare la vettura. I residenti si sono riversati in strada ed il traffico è andato in tilt. Sul posto nell’immediato sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi ed hanno provveduto a chiudere le condotte dell’acqua. La polizia municipale è intervenuta per deviare il traffico.

La condotta idrica in questione sarebbe una delle condotte principali di portata dell’acqua nelle case del quartiere e questo significa che se i tecnici non provvederanno in tempi brevi a effettuare la manutenzione. Il rischio è che tante famiglie per Natale potrebbero rimanere a secco. A pochi passi dal Comune, le strade del centro città cadono a pezzi e l’asfalto si apre come un colabrodo (Piazza Amendola e Via XXIV Maggio sono le ultime in ordine di tempo)… potrebbe essere questa una riflessione per l’Amministrazione comunale Bruzia viste le tantissime segnalazioni dei cittadini di Cosenza che rischiano ora di rimanere senza acqua per diversi giorni.

