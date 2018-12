Restiamo umani, assemblea contro il DL Sicurezza a Cosenza

L’iniziativa è in programma giovedì 13 dicembre alle ore 17.30 presso il Teatro Morelli di Cosenza ed è promossa dal Comitato Promotore di FieraInMensa

COSENZA – “Gli effetti e le ricadute del Dl Salvini, che come sollevato da piĂą parti presenta tantissimi rilievi di incostituzionalitĂ , graveranno soprattutto su circa 40.000 uomini e donne con permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, che in queste ore lasceranno, per ordine dei Prefetti, la prima accoglienza. Solo in Calabria – scrive il Comitato FieraInMensa – se ne stimano un migliaio. Ma creerĂ enormi incertezze per gli enti locali con una conseguente confusione amministrativa senza alcun beneficio per la collettivitĂ ”.

“Dunque perchĂ© migranti in regola a tutti gli effetti si ritroveranno per strada senza nessun tipo di tutela? E’ evidente che si vogliono restringere i diritti e le libertĂ degli individui per creare nuove forme di tensione sociale. Non riscontriamo nessuna logica, inoltre, nello smantellamento del Sistema SPRAR, che ricordiamo, non potrĂ piĂą accogliere nĂ© richiedenti asilo, nĂ© protetti speciali”.

“A chi in tutto questo tempo si è affannato a gridare il motto “prima gli italiani” diciamo che all’interno degli oltre 870 progetti inseriti nella Rete SPRAR lavorano quasi 15.000 italianissimi operatori, che nel corso degli anni si sono sottratti all’ondata emigratoria che investe il nostro Paese. Pertanto la drastica diminuzione dei posti SPRAR -spiegano dal Comitato FieraInMensa – a favore di nuovi posti all’interno dei mega centri governativi avrĂ il risultato di favorire il malaffare nella gestione degli stessi, facendo ricadere grandi concentrazioni di migranti in territori giĂ duramente colpiti dalla mancanza di un sistema di welfare adeguato. Emblematico è il caso del super appalto di 60 milioni di euro per la gestione dei servizi nel CARA di Crotone. Centro quest’ultimo, simbolo della famosa “accoglienza business” che piĂą volte il Ministro Salvini ha promesso di smantellare”.

“La strategia del ministro Salvini, e di tutto il pavido, silente e cinico carrozzone dei partiti di governo, ormai, è tristemente chiara: buttare in mezzo a una strada uomini, donne e bambini, creare un fittizio “disordine sociale” e preparare il terreno, così, per un ulteriore inasprimento delle disumane misure repressive e xenofobe, giĂ impunemente messe in atto, nei confronti dei piĂą deboli, migranti o poveri che siano”.

“Di fronte a quest’ondata di barbarie, chi, da anni, si impegna per la tutela dei diritti di tutti, l’accoglienza organizzata e spontanea, la solidarietĂ attiva, non piegherĂ la testa, ma, con ancora piĂą forza, contrasterĂ la disumanitĂ governativa, mettendo in campo forme e pratiche concrete di accoglienza e solidarietĂ , denunciando e, al tempo stesso, sopperendo alle mancanze e alle disparitĂ istituzionali”.

“Facciamo appello alla societĂ civile tutta – scrive ancora il Comitato FieraInMensa – affinchĂ© si mettano in campo azioni di solidarietĂ concreta volte ad arginare, quanto piĂą possibile, la barbarie messa in atto da questo decreto. Costruiamo un modello di sicurezza che garantisca umanitĂ , protezione, accoglienza, rispetto e futuro dignitoso per tutte e per tutti senza alcuna distinzione. Insieme potremo avviare progetti di accoglienza gratuita delle persone che saranno colpite da “fogli di via” e che resteranno nel limbo di uno stato senza welfare e senza diritti per loro. E ancora avviare progetti di accoglienza gratuita di persone a cui è stata riconosciuta la protezione umanitaria e che all’improvviso si troveranno senza alcun progetto di integrazione personalizzata”.

“Combattere questo decreto – conclude la nota – vuol dire essere ancora una volta la Cosenza che accoglie come ha sempre fatto: con le associazioni, le parrocchie, i centri sociali, i cittadini, che insieme danno risposte di solidarietĂ e lottano per i diritti. Combattere questo decreto vuol dire sposare una visione del mondo alternativa, una visione basata sulla condivisione, l’autorganizzazione, la solidarietĂ . PerchĂ© siamo e rimarremo indivisibili, fratelli e sorelle di sangue, il sangue vivo della dignitĂ ”.