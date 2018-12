Rai Calabria compie 60 anni

Dall’11 dicembre convegni e spettacoli per celebrare presenza della sede regionale. Previsti convegni a Cosenza, a Reggio Calabria, a Catanzaro

COSENZA – 11 dicembre 1958-11 dicembre 2018. Per celebrare i 60 anni dall’inaugurazione della sede regionale, la Rai calabrese ha organizzato una serie di eventi pensati, è detto in un comunicato, “con un filo conduttore individuato nella splendida e poliedrica figura del primo direttore della Sede regionale, Enrico Mascilli Migliorini e con una motivazione che unisse gli sforzi di tutte le generazioni e di tutte le categorie lavorative, nessuna esclusa”. “Martedì 11 dicembre – riporta il comunicato – è in programma un convegno da titolo: Verità e strategia del consenso: dalla comunicazione di massa ai social media” cui prenderanno parte il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, il direttore dell’Istituto di Formazione di Giornalismo di Urbino, fondato da Mascilli Migliorini e altri docenti, l’arcivescovo di Cosenza -Bisignano mons. Francesco Nole’ e l’eparca della diocesi continentale di Lungro della chiesa bizantina cattolica in Italia di rito orientale mons.

Donato Oliverio e Antonio Minasi già dirigente Rai capo struttura dei Programmi regionali, cui seguirà la sera dell’11 dicembre, al Teatro Rendano, lo spettacolo “E se domani fosse ieri”, commedia musicale liberamente tratta da “Se il tempo fosse un gambero”, che già ha fatto sold out, offerto alla Rai e dal Liceo Musicale Lucrezia della Valle. Inoltre per mantenere fede ai principi di fondazione di un Servizio pubblico radio televisivo che si basa su tre pilastri: informazione, educazione e intrattenimento, nonché al rapporto con il territorio sono stati organizzati altri due eventi in altre città importanti della Calabria: uno il 13 dicembre nella sede del Consiglio regionale su ‘Il linguaggio televisivo nella TV dei ragazzi’ a cui prenderà parte oltre al Garante per l’infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale, anche il vice direttore di Rai Ragazzi Mussi Bollini, l’assessore del Comune di Reggio Calabria alla pubblica istruzione, Lucia Anita Nucera, il presidente del CoReCom Calabria Pino Rotta e Giampiero Gamaleri docente di Sociologia.

L’altro incontro, all’Università Magna Grecia di Catanzaro, verterà sul tema “Il teatro in televisione” con la partecipazione del direttore della sede della Liguria, Massimo Ferrario, del programmista – regista Roberto de Napoli e di altri relatori come Tiziana Iaquinta che tratterà un tema molto importante sulla pedagogia del dolore a beneficio dei degenti del Policlinico Universitario dell’ateneo attraverso rappresentazioni teatrali”. “Sempre martedì 11 dicembre, anche grazie alla fattiva collaborazione della Tgr Calabria diretta da Luca Ponzi – è detto ancora nel comunicato – le celebrazioni dei 60 anni dall’inaugurazione della sede della Rai calabrese, nel corso della trasmissione Buongiorno Regione, sfilerà nel cortile interno della sede Rai la Fanfara del 1 Reggimento dei Bersaglieri presente a Cosenza”.

“In ogni intervento culturale che si svolgerà nel corso del mese di dicembre – ha detto il direttore della sede Demetrio Crucitti – verrà proiettato un video realizzato dalla Produzione della sede commentato, dalla già programmista – regista Anna Bruna Eugeni che illustrerà gli ultimi sessanta anni della Calabria ricordando anche un intervento storico di Corrado Alvaro, trasmesso via radio da Napoli, negli anni precedenti all’inaugurazione della Sede, in cui si annunciava la nascita del giornale radio della Calabria”.