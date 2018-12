Attivi tutti i servizi di Ecologia Oggi durante la festa dell’Immacolata

La raccolta differenziata porta a porta e lo spazzamento non verranno sospesi

COSENZA – Ecologia Oggi, nell’augurare a tutti gli utenti della città di Cosenza una buona festa dell’Immacolata, avvisa che per il giorno di sabato 08 Dicembre la raccolta differenziata Porta a Porta non subirà alcuna variazione e verrà svolto regolarmente. Tutti i servizi di igiene urbana saranno operativi e verranno svolti regolarmente secondo il calendario dei giorni feriali. Questa sera si deposita quindi la carta. Il secchiello grigio dovrà essere esposto, come di consueto, a partire dalle 20:00 di stasera alle 05:00 di domani. Il mastello sarà poi recuperato dai residenti dopo il ritiro. Gli altri servizi che effettuati il giorno dell’Immacolata saranno lo spazzamento dell’isola pedonale (doppio turno mattina e pomeriggio), spazzamento stradale (zona centro e via Panebianco), raccolta presso utenze food dell’isola pedonale, raccolta multimateriale utenze non domestiche, raccolta imballaggi carta e cartoni, decoro centro storico doppio turno e decoro centro città con doppio turno. Anche l’Isola Ecologia di via Baccelli rimarrà aperta e seguirà l’orario previsto per il giorno di sabato, dalle 08:00 alle 12:00.