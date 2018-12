Abbandono rifiuti, vandalismo, abusivismo: Cosenza e Rende unite per il decoro urbano

Verso il Piano del Decoro Urbano unico. Tra le tante proposte emerse l’organizzazione tra Rende e Cosenza di maratone di educazione civica, coinvolgendo i cittadini, con tanto di sacchetti, pinze e guanti, nella pulizia di pezzi di cittĂ , dove si annida maggiormente il degrado

COSENZA – C’è piena convergenza tra i Presidenti delle commissioni consiliari ambiente dei Comuni di Cosenza e Rende, Vincenzo Granata e Marco Greco, sulla necessitĂ di pervenire prima possibile alla elaborazione di un Piano del Decoro Urbano che possa disciplinare e regolamentare una materia alquanto delicata ed importante per la vita della comunitĂ amministrata. Il comune obiettivo è stato messo a fuoco questa mattina a Palazzo dei Bruzi nel corso della seduta della Commissione consiliare ambiente, presieduta dal consigliere Vincenzo Granata, cui è stato invitato l’omologo del Comune di Rende Marco Greco. “Attualmente sia a Cosenza che a Rende – ha sottolineato nella sua introduzione Vincenzo Granata – non esiste un piano del Decoro Urbano appropriato. L’art.12 comma 3 del Regolamento comunale – ha detto ancora Granata – riconosce alle commissioni consiliari la possibilitĂ di assumere iniziative o formulare proposte da sottoporre poi all’attenzione del Sindaco.

E la proposta che sia Granata che il Presidente della commissione ambiente rendese Greco intendono portare all’attenzione dei rispettivi sindaci, ma anche degli assessori al ramo (nel caso di Cosenza a Carmine Vizza) e dei Presidenti del Consiglio comunale, è proprio quella di elaborare un Piano del Decoro Urbano che possa occuparsi in maniera appropriata e sistematica di una serie di problematiche come quelle sollevate dalla mancanza di senso civico. Con un Piano del decoro sarĂ possibile contrastare in maniera piĂą programmata l’abusivismo, gli atti di vandalismo, l’abbandono delle carcasse di auto, tanto per fare degli esempi. “Il Piano del decoro – ha aggiunto a questo proposito il Presidente Granata – consentirĂ di prevenire e sanzionare in maniera ancora piĂą energica ogni forma di violazione”. Un contributo ai lavori della commissione ambiente è venuto dalla presenza di Giuseppina Sabato, consulente dell’Amministrazione comunale per il servizio Decoro Urbano.

“Il settore del decoro urbano – ha detto Sabato – è molto vasto ed abbraccia diversi ambiti: dall’abbandono dei rifiuti, agli atti di vandalismo ed incuria, alle affissioni selvagge. Nonostante si sia sensibilmente ridotto il numero degli abbandoni dei rifiuti, molto resta ancora da fare. Fondamentali diventano l’intensificazione dell’azione di contrasto e le attivitĂ di sensibilizzazione dei cittadini”. Far leva sull’impegno civico, a cominciare dai consiglieri comunali che possono dare l’esempio e svolgere un ruolo fondamentale è quello che propone la consigliera Annalisa Apicella che ha segnalato, sull’esempio di quanto avviene in altre cittĂ , la possibilitĂ di dar vita a delle maratone di educazione civica, coinvolgendo i cittadini, con tanto di sacchetti, pinze e guanti, nella pulizia di pezzi di cittĂ , dove si annida maggiormente il degrado. “La nostra ambizione – ha aggiunto Apicella – deve essere quella di arrivare alle nuove generazioni dando noi, per primi, l’esempio”. D’accordo con la collega, la consigliera comunale Francesca Cassano che ha parlato di “inversione di tendenza che deve partire necessariamente dalle scuole e dalle famiglie”.

La Cassano si è anche spinta oltre proponendo, anche qui sull’esempio di quanto accade altrove, di adottare la politica di far ripulire i muri imbrattati a chi si è reso responsabile di queste azioni. Critiche allo spazzamento in cittĂ sono poi venute dal consigliere Massimo Lo Gullo che ha invocato una maggiore programmazione degli interventi da parte della societĂ che gestisce il servizio. Il consigliere Giuseppe D’Ippolito ha, invece, ricordato l’adozione del regolamento per la cura dei beni comuni. “La parte che guida la città – ha precisato – ha giĂ approvato le misure strutturali e gli strumenti affinchĂ© i cittadini si rendano parte attiva nelle buone pratiche finalizzate al mantenimento del decoro urbano”. La serie degli interventi è stata conclusa dal Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Rende, Marco Greco che ha sposato da subito l’invito rivoltogli dal collega Granata e l’idea di pensare ad un coordinamento sui regolamenti relativi al decoro urbano. Greco ha apprezzato l’avvio di un percorso comune “che – ha detto – dovrĂ essere seguito da ulteriori confronti, interscambi e riunioni, finalizzati non solo ad individuare gli strumenti per garantire una sempre piĂą diffusa cura e tutela del territorio, ma anche per avviare sul punto opportune campagne di sensibilizzazione e consapevolezza”.