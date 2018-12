Tribunali di Cosenza, Locri e Castrovillari i più lenti d’Italia nelle esecuzioni immobiliari

In media per vendere un immobile all’asta il Tribunale di Cosenza impiega dieci anni e due mesi, sedici anni invece quello di Locri, mentre a Trieste basta poco più di un anno e mezzo

ROMA – Il Tribunale di Trieste è il più veloce d’Italia nell’ambito delle esecuzioni immobiliari. Con una durata delle procedure di poco superiore a un anno e mezzo (1,6 per la precisione), il capoluogo Del Friuli Venezia Giulia si è infatti aggiudicato questa prima posizione a livello nazionale (la media italiana nel 2017 è di 5 anni). Così si legge nello “Studio dei Tribunali dei tempi italiani”, realizzato dalla Associazione T.S.E.I., in cui si specifica che i tribunali con le procedure per le aste immobiliari più lunghe sono invece quello di Locri – dove si impiegano in media ben 16,7 anni per arrivare alla conclusione – seguito da Castrovillari (10,8 anni), Fermo (10,4 anni), Cosenza (10,2) e Caltagirone (10,2 anni). “Ogni Tribunale è una realtà indipendente – dichiara in una nota Stefano Scopigli, presidente dell’Associazione T.S.E.I. – l’obiettivo dello studio non è certo quello di creare una semplice classifica, ma verificare i trend e la capacità del sistema di smaltire l’enorme arretrato, studiando proposte in grado di migliorare ogni singola fase del processo. Diventa evidente la necessità di avvicinare sempre di più il nostro Paese alle medie europee anche nell’ambito delle esecuzioni immobiliari”.