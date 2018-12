“Orange The World”, luci colore arancione sulle caserme dell’Arma fino al 10 dicembre

Il Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza ha aderito alla campagna mondiale denominata “Orange The World”

COSENZA – Luci di colore arancione illumineranno le facciate della caserma “Gen. D. M.O.V.M. Filippo Caruso”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, e della caserma “Brig. M.A.V.M. Paolo Grippo”, sede della Compagnia Carabinieri di Cosenza. L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione mondiale denominata “Orange The World”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Soroptmist di Cosenza, è stata immediatamente accolta con entusiasmo dall’Arma dei Carabinieri, che da sempre è attivamente impegnata a prevenire e contrastare ogni forma di violenza ed, in particolare, quelle più odiose in danno delle fasce più vulnerabili, tra cui certamente donne e bambini.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno progressivamente potenziato le capacità di intervento operativo in questo specifico ambito, a partire proprio dall’attività preventiva, ritenendo prioritario decifrare, con la necessaria tempestività , ogni possibile dissidio in ambito familiare o il deteriorarsi di legami nelle relazioni affettive.

Ma, trattandosi di una problematica dalle profonde radici culturali e sociali, i Carabinieri hanno deciso di abbattere ogni forma di “barriera”, concordando con i Dirigenti degli Istituti Scolastici un fitto calendario di incontri con gli studenti, nella consapevolezza che bisogna costruire nuovi modelli comportamentali partendo proprio dalle scuole e dai giovani.

Tra le iniziative concrete in favore dei soggetti più deboli, di assoluto rilievo è l’avvio della progettualità , definita nell’ambito della storica collaborazione tra Arma e Soroptimst, volta alla realizzazione, presso la sede della Compagnia Carabinieri di Cosenza, della cosiddetta “Stanza tutta per sé”, un ambiente confortevole dedicato in via esclusiva all’ascolto protetto di donne e bambini vittime di violenza.