Eternit, discarica a cielo aperto in centro città (Foto)

A Cosenza, in via Popilia, a bordo strada sono state rinvenute lastre di eternit tra i rifiuti. Uno dei cancri che ha portato e continua a portare alla morte

COSENZA – Cosenza, cittĂ europea, e proprio lì dove dovrebbe nascere una bretella di collegamento con il grande e maestoso nonchĂ© importante ponte di Calatrava si nasconde il marciume. A scoprirlo una pattuglia della squadra volante della polizia di Stato. Ai poliziotti, durante un controllo del territorio in via Popilia, non è sfuggito un’ingombrante discarica di materiale abbandonato a ciglio strada, proprio in un’area comunale destinata a lavori edili inerenti la nascente strada di collegamento nei pressi dell’Asp. Il dovere di fermare a controllare per la tutela e l’incolumitĂ dei cittadini ha portato a scoprire l’eternit abbandonata, o meglio occultata, tra i rifiuti: mobili, televisioni, materassi, arredamenti di cucina. Si potrebbe parlare del mobilio di una intera abitazione abbandonato per strada, un cambio di arredamento “mal fatto”. E il materiale cancerogeno è stato occultato in alcuni sacchi neri e tra la mobilia.

Gli agenti della polizia della squadra volante hanno subito attivato i protocolli necessari per la raccolta e lo smaltimento tramite l’allerta alla polizia provinciale che provvederĂ alla segnalazione a mezzo pec al comune per la rimozione e successiva bonifica in tempi stretti. L’area è stata delimitata a mezzo del nastro polizia di stato e interdetta al transito pedonale