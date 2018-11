Mario Occhiuto e i suoi sostenitori alla conquista della Regione Calabria

I consiglieri comunali Andrea Falbo, Pierluigi Caputo, Anna Rugiero e Gisberto Spadafora del gruppo Mario Occhiuto Sindaco: “Cosenza con lui è diventata un fiore all’occhiello del Sud Italia”

COSENZA – “La scelta del coordinamento regionale di Forza Italia di candidare Mario Occhiuto alla Presidenza della Regione Calabria rappresenta a nostro avviso la miglior scelta possibile per avviare concretamente la tanto attesa fase del cambiamento”. È quanto dichiara il gruppo consiliare di palazzo dei Bruzi “Mario Occhiuto Sindaco”, costituito dal presidente del Consiglio Pierluigi Caputo, dal presidente del gruppo Andrea Falbo e dai membri Anna Rugiero e Gisberto Spadafora. “Il nostro plauso e la nostra piena soddisfazione non derivano da una scontata motivazione di appartenenza – affermano – . Si tratta di un sostegno più che convinto, oggettivo, che nasce dalle opere realizzate in questi sette anni di amministrazione Occhiuto nella città di Cosenza, diventata un fiore all’occhiello per tutto il Sud, esempio di successo nelle buone pratiche urbane e capoluogo attrattivo e vivibile. L’ispirazione Cosenza è un dato di fatto, e pensiamo che questa strada dell’impegno locale vada estesa a tutto il territorio regionale attraverso la visione lungimirante che Mario Occhiuto ha dimostrato di avere, mettendo in pratica con competenza idee e progetti. La Calabria necessita di una ventata d’aria fresca che sia duratura e soprattutto indirizzata al futuro dei nostri figli. Ancora di più, quindi, siamo al fianco di Mario Occhiuto in questa sua nuova sfida che è per noi motivo di orgoglio e nel contempo di fiducia per ciò che attende la nostra terra”.