Capri: cosa vedere e cosa fare

Dalla piazzetta in cui insieme ai VIP è possibile gustare un ottimo caffè ammirando il panorama agli splendidi colori della grotta azzurra meta perfetta per gli innamorati

Alla scoperta dell’Isola di Capri, una delle innumerevoli isole meravigliose del nostro Paese. Se vi piacciono le isole italiane, allora questa dovete assolutamente vederla perché è un vero paradiso terrestre e non siamo solamente noi a dirlo, chiunque la visita ne resta incantato. Vi ricordiamo che questa perla fa parte del Golfo di Napoli. La vostra vacanza a Capri deve essere organizzata bene. Recandovi in traghetto vi conviene affidarvi a un comparatore di prezzi, non sapete quale? Provate www.traghettifacile.it.

COSA VEDERE A CAPRI

1. PIAZZETTA DI CAPRI

La potete chiamare anche “Piazzetta” ed è il posto più animato dell’isola. Il nome vero è Piazza Umberto I. Vi ricordiamo che qui potete fare molte cose. Oltre a visitare i numerosi locali presenti, potete gustare del buon caffè, fare un aperitivo mentre vi godete il panorama di Capri. È anche un punto d’interesse per vedere i VIP che si recano sull’Isola, si perché anche alle persone famose piace questo posto e come non essere d’accordo! È una zona molto turistica ed è ben collegata alle vie principali, strade che vi portano sia a fare lo shopping sfrenato che alla scoperta di Capri. Molto bello anche il Museo Ignazio Cerio, questa struttura è ricca di reperti (circa 20mila) ed è assolutamente da non perdere. Ricostruisce infatti sia la storia che gli aspetti naturalistici di Capri.

2. FARAGLIONI DI CAPRI

Un aspetto peculiare dell’Isola sono senza dubbio i Faraglioni di Capri. Potete scoprirli da vicino attraverso un’escursione in barca, quindi total immersion nella natura. Portatevi la macchina fotografica per scattare foto indimenticabili. Avete davanti a voi tre enormi massi, situati a largo della costa. Anche questi sono noti e molto ricercati dal turismo dell’isola. Ognuno possiede il proprio nome, potete trovare Saetta (quello vicino alla costa), Stella (il secondo più distante) e Scopolo (quest’ultimo alto oltre 100 metri). Bellissima anche la grotta naturale, questa la potete scoprire in barca.

3. SPIAGGE DI CAPRI

Siete su un’isola, quindi il mare e le zone balneari sono abbastanza comuni. Avete infatti moltissime aree dove fare il bagno, immersioni e godervi anche la tintarella estiva. Di Capri piacciono molto le calette, vi ricordo che è piuttosto rocciosa quindi sono consigliate le ciabatte quando andate al mare. Potete recarvi anche in varie spiagge libere, altrimenti se preferite il comfort allora potreste scegliere i lidi attrezzati. Vi suggeriamo la Spiaggia di Marina Grande, l’acqua è incredibile, ma questo lo possiamo dire di tutta Capri. Ottima anche la Spiaggia di Palazzo a Mare, insomma di posti dove fare il bagno ce ne sono anche troppi.

4. GROTTA AZZURRA DI CAPRI

Tutti la vogliono vedere ed è infatti una delle attrazioni più belle e note a Capri. La Grotta Azzurra di Capri è bellissima, nonché ottima anche per gli innamorati. Il nome gli è stato attribuito grazie al colore delle acque, queste infatti sono di un blu intenso. Si accede con la barca e non più di 4 persone per volta. Attenti alla testa, perché è molto basso il soffitto. Vi ricordiamo che in estate è molto visitata e le attese possono essere lunghe.