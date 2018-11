Cosenza, incendiato negozio: è il secondo in poche settimane

Due fratelli, due negozi di abbigliamento: a poche settimane di distanza incendiano entrambi i locali. Uno dei due negozi è andato completamente distrutto. Per l’altro pochi danni, ma gli avvertimenti sono stati tanti

COSENZA – Il primo negozio è stato incendiato poche settimane fa, il 18 novembre scorso, il box situato alla fine di via Padre Giglio, sotto il ponte della Sopraelevata all’incrocio che porta verso il Tribunale di Cosenza. In quella circostanza l’esercizio commerciale fu completamente distrutto. Tutto il materiale all’interno fu divorato dalle fiamme. Erano circa le 7 – 7.30 di sera quando gli automobilisti notarono il fumo fuoriuscire dalle lamiere del box. L’allerta ai vigili del fuoco e l’intervento delle squadre del 115 coadiuvate dall’autoscala e autobotte. Un lavoro di spegnimento delle fiamme che ha richiesto molte ore per via dell’ingente quantitativo di merce che era all’interno. Tutto distrutto dunque. Dopo il primo sopralluogo si scoprì che l’incendio era doloso: una mano criminale aveva praticato un buco nella lamiera, dalla parte posteriore del box, versando liquido infiammabile, presumibilmente benzina.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18 si ripresenta la stessa scena. Questa volta ad essere preso di mira è il box poco distante da quello incendiato appartenente al fratello della prima vittima. Il locale è ubicato poco piĂą sopra, nei pressi della villetta. Questa volta però forse l’orario anticipato, e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha fatto sì che le fiamme non procurassero ingenti danni al box. Stessa modalitĂ : un foro praticato nella parte posteriore del box e il versamento del liquido infiammabile.

Si potrebbe dire, dunque, che l’atto intimidatorio non sarebbe andato in porto, non completamente. All’interno del locale, tra l’altro, sembra che fosse rimasta poca merce perchè il proprietario aveva giĂ subito un furto circa un mese prima. E sempre quest’ultimo avrebbe anche subito un altro atto intimidatorio la notte scorsa: l’incendio dell’autovettura parcheggiata sotto casa, in una frazione di Cosenza, alle porte della cittĂ bruzia. In quest’ultimo caso è stata ritrovata la bottiglia contenente il liquido infiammabile.

Certamente non è una combinazione. I due fratelli sono stati attenzionati da una mano ignota che, probabilmente, tanto ignota non è. Le indagini sono state avviate a tutto tondo da parte della polizia nel primo caso e dei carabinieri per quanto riguarda l’ultimo incendio. Le forze dell’ordine scavano nella vita privata dei due fratelli o, probabilmente giĂ hanno in mano indizi utili. Sicuramente le vittime avranno qualche sospetto che sarĂ stato dichiarato alle forze dell’ordine.

Copertina: il primo negozio incendiato lo scorso 18 novembre