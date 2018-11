Cosenza, rigenerazione urbana: sei i bandi aperti

Le Periferie come nuove Porte della CittĂ di Cosenza tra cui l’area di Vaglio Lise e via Popilia con la nuova sede dei vigili urbani, edificio scolastico di Cuturella, riqualificazione del fiume Crati

COSENZA – Sono ben 6 i bandi di gara che, di fatto, danno il via all’attuazione del Piano Periferie, operativo dalla stipula della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Un passo di fondamentale concretezza – lo definisce a ragione l’assessore Francesco Caruso, titolare della delega alla riqualificazione urbana – nei progetti di riqualificazione urbanistica e ambientale sui quali l’Amministrazione Occhiuto ha puntato, inquadrandoli in una strategia organica e integrata che ha l’obiettivo prioritario di reinserire le periferie nel disegno urbano. Ambiti urbani significativi e identitari rientrano nel circuito vitale della città – conclude l’ass. Caruso – con un’azione di rigenerazione che vede la riqualificazione urbanistica costantemente integrata con la riqualificazione ambientale ed ecologica”.

Cominciamo dagli interventi che afferiscono l’area di Vaglio Lise e via Popilia:

– i lavori di riqualificazione edilizia per il collocamento della nuova sede del Comando dei Vigili Urbani (€ 511.144,47, scadenza 14 dicembre 2018). Il progetto, anche grazie alla disponibilitĂ del gruppo Ferrovie dello Stato, intende recuperare uno dei fabbricati della stazione di Vaglio Lise, attualmente in stato di abbandono e degrado, e renderlo idoneo ad ospitare la nuova sede della Polizia Municipale della cittĂ di Cosenza. Per l’Amministrazione comunale è un’occasione di rilancio e di riqualificazione dell’area e dell’intera struttura, con l’intento di rilanciarla dal punto di vista dei servizi, del commercio e dei trasporti.

– l’intervento sull’edificio scolastico di Cuturella (€ 391.902,05, scadenza 14 dicembre 2018) e sulle aree di pertinenza esterna. In un quadro nazionale che conferisce priopritĂ agli edifici scolastici, l’mministrazione comunale ha promosso sul proprio patrimonio immobiliare scolastico interventi finalizzate a rendere le scuole sicure, attrattive ed ecoefficienti. Nella scuola di Cuturella, nel cuore della popolosa via Popilia, si interverrĂ sull’accessibilitĂ , con l’abbattimento delle barriere architettoniche, sull’efficientamento energetico, sulla qualitĂ estetica dell’edificio, che al termine dei lavori si presenterĂ con una veste totalmente, migliorando l’inserimento ambientale del manufatto.

– due importanti interventi, divisi in due lotti, riguardano la viabilitĂ , rappresentando la risposta adeguata alla domanda di mobilitĂ che viene da una zona della cittĂ divenuta strategica e punto di snodo vero il centro della cittĂ ed i territorio limitrofi, dopo la realizzazione del Ponte di San Francesco (Calatrava). La prima nuova strada urbana (€ 697.348,53, scadenza 19 dicembre 2018) di quartiere servirĂ proprio al collegamento urbano dal nuovo Ponte di San Francesco fino a via Fratelli Sprovieri; la seconda sarĂ invece una bretella di collegamento (€ 852.651,47, scadenza 19 dicembre 2018) dall’innesto di via Fratelli Sprovieri fino all’innesto di via Lupia. In questo caso l’investimento è di circa 700mila euro.

In questo percorso che conduce gradualmente alla zona sud di Cosenza, un ruolo rilevante lo gioca il grande progetto di riqualificazione del fiume Crati (€ 2.958.291,65, scadenza 28 dicembre 2018) che si innesta nell’attivitĂ di valorizzazione dei corsi d’acqua cittadini giĂ avviata dall’Amministrazione comunale lungo l’asta principale del fiume Busento fino alla confluenza con il Fiume Crati. I lavori, oggetto del bando di gara in questione, sono finalizzati al miglioramento dell’officiositĂ idraulica e consentiranno la realizzazione di due specchi d’acqua a valle della confluenza, con l’intento di rendere fruibili le sponde, attrezzate e riqualificate, e gli stessi specchi d’acqua mediante l’utilizzo di imbarcazioni a piccolo pescaggio.

Sempre sul fiume Crati è previsto un ‘Belvedere‘. Il progetto (€3.270.000, scadenza 28 dicembre 2018)), strettamente legato alla presenza del ponte di Calatrava, si presenta come una suggestiva piazzetta, in parte coperta dal ponte, che si apre verso il fiume Crati, diventa un terrazzo per scorgere la zona fluviale. SarĂ un nuovo luogo di aggregazione, candidato a rappresentare un punto di vista alternativo dal quale osservare la cittĂ , in un contesto di grande suggestione.

L’ultimo bando di gara (€ 1.269.095,00, scadenza 28 dicembre 2018) attiene i lavori di pavimentazione del tratto di corso Mazzini tra viale Trieste, corso Umberto e piazza XX settembre, a sostegno della musealizzazione e valorizzazione del Museo all’Aperto Bilotti.