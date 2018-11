Dal 3 dicembre scuolabus per la “Lidia Plastina Pizzuti” di via Misasi

Sarà operativo dal 3 dicembre il servizio di scuolabus per la scuola “Lidia Plastina Pizzuti” di via Riccardo Misasi

COSENZA – Da lunedì prossimo 3 dicembre sarĂ operativo il servizio di scuolabus per la scuola “Lidia Plastina Pizzuti” di via Riccardo Misasi. E’ quanto emerso da un incontro svoltosi tra il dirigente del settore educazione, Mario Campanella, e l’amministratore unico di Amaco Spa, Paolo Posteraro. Il sindaco ha voluto fortemente l’implementazione del servizio accettando le richieste formulate dai genitori ed è stato fatto uno sforzo notevole per organizzare immediatamente il servizio, reperendo il mezzo ed il personale necessario e potendo usufruire del contributo del Movimento difesa dei disabili per l’accompagnamento dei bambini. Il servizio scuolabus è stato ulteriormente potenziato, nell’anno in corso, mentre il Comune è intervenuto finanziariamente per abbassare il costo degli abbonamenti annuali degli studenti, passato da 150 a 50 euro.