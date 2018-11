La situazione riguarda i cittadini cosentini, residenti in Via dell’Accoglienza a Cosenza, una zona che a percorrerla con l’auto, è tutto fuorchè “accogliente”.

COSENZA – Via dell’Accoglienza si trova nelle adiacenze dell’Anas a Cosenza. A sollevare la problematica è una lettrice che ci ha scritto allegando foto e video. La gara d’appalto viene annunciata nel 2015 dal Comune (Leggi qui). Poi “la vicenda inizia quando nel febbraio 2017 viene annunciato sul sito del Comune di Cosenza l’inizio di lavori di riqualificazione dell’area in questione. Lavori riguardanti viabilitĂ , parcheggi e illuminazione pubblica. Di punto in bianco, questi lavori sono stati interrotti e tutto è stato lasciato incompleto, a metĂ ”.

“A dicembre 2017, dopo moltissime e insistente richieste e lamentele dei residenti, è stato pubblicato un altro comunicato della Commissione Lavori Pubblici – scrive la lettrice – nel quale era scritto che, in seguito ad un sopralluogo, era stata deliberata la ripresa dei lavori in questione, interrotti a causa della presenza di una cabina elettrica sul tracciato (Leggi qui). Solo dopo diverse pressioni da parte dei residenti, nel mese di marzo 2018, sono stati avviati i lavori per la rimozione della suddetta cabina elettrica che, a loro dire, rappresentava l’unico ostacolo alla prosecuzione dei lavori di rifacimento della strada. Adesso la cabina elettrica è stata rimossa ma i lavori non sono ripresi”.

“Il motivo che mi ha spinto a scrivervi è che, purtroppo, la situazione è diventata insostenibile tanto che alcuni di noi, artigianalmente e privatamente, abbiamo provveduto a porre un rimedio temporaneo coprendo le buche, anzi le voragini, con della ghiaia che, inesorabilmente, viene spazzata via dai violenti temporali del periodo. A ciò si aggiunga un problema di sicurezza per la nostra incolumitĂ , atteso che quella strada è priva di qualsivoglia impianto di illuminazione pubblica e l’attraversamento pedonale diventa proibitivo”.

VIDEOÂ

“In ultimo – scrive la lettrice – questa ultima circostanza aggrava un’altra problematica: quella strada di sera diventa luogo di movimenti e vede la presenza di persone poco raccomandabili e di coppiette in cerca di luoghi appartati. Per mostrarvi la situazione che quotidianamente siamo costretti a sopportare, ecco le fotografie nonchè un video girato proprio questa mattina”.