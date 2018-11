Investita ultraottantenne da un pirata della strada

Due donne investite a Cosenza e Castrolibero e due incidenti a catena sull’A2 tra Cosenza e Montalto Uffugo. Questo il bilancio di un lunedì nero

COSENZA – Due donne investite a Cosenza e a Castrolibero e due incidenti a catena in A2 “Mediterraneo” tra gli svincoli di Cosenza e Montalto Uffugo. Molti feriti ma nessuno in pericolo di vita. Il primo è accaduto subito dopo l’ora di pranzo direzione nord vicino Montalto. Un tamponamento tra un pullman di linea e tre autovetture. Un uomo è rimasto incastrato in una delle tre auto. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende che hanno affidato il ferito alle cure dei sanitari del 118.

Qualche ora dopo intorno alle 19 due donne sono state investite a Cosenza in via Popilia e a Castrolibero in via della Resistenza. In entrambi i casi le vittime attraversavano la strada. La donna investita a Cosenza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile dell’Annunziata con un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della municipale che hanno rilevato la dinamica dell’incidente. A Castrolibero la donna investita di 82 anni è stata investita da un pirata della strada che ha preferito prendere la via della fuga. La donna nell’impatto è stata sbalzata contro un’altra auto in transito per poi finire a terra. Sul posto i sanitari del 118 l’hanno soccorsa ed accompagnata in ospedale ma sembra non abbia riportato ferite gravi. Il pirata della strada ha dimenticato nella fuga i pezzi della carrozzeria: un fanale rottosi nell’impatto. Da questo dato hanno avviato le indagini i militari dell’Arma della locale stazione di Castrolibero diretti dal maresciallo Cozzarelli

Tre macchine coinvolte nell’incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Cosenza: due Fiat Punto e una Fiat 600 vecchio tipo. Uno degli automobilisti alla guida della Fiat Punto avrebbe iniziato a invadere entrambe le corsie per effettuare dei sorpassi. Mentre rientrava nella normale corsia di marcia dopo l’ennesimo sorpasso ha impattato contro l’altra Fiat Punto. L’automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo in una serie di testacoda che hanno coinvolto la Fiat 600. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, tutti trasportati in ospedale a Cosenza dai sanitari del 118