Cosenza, cedimento franoso, evacuate 9 famiglie

Il maltempo non da tregua neanche alla cittĂ di Cosenza mettendo in difficoltĂ molte famiglie, con figlie e anziani di contrada Macchia della Tavola costretti ad abbandonare le proprie abitazioni

COSENZA – Una giornata movimentata per i residenti di contrada Macchia Della Tavola costretti nel tardo pomeriggio ad abbandonare le proprie abitazioni ospitati dal Comune bruzio in alcuni alberghi della cittĂ . Il cedimento della collina sovrastante il corso del fiume Busento, ingrossato dalle piogge delle ultime ore, in localitĂ Macchia della Tavola ha procurato non poche preoccupazioni sull’incolumitĂ dei residenti della zona in quanto la strada interessata dal cedimento è l’unica via di passaggio. Poco dopo le 11 del mattino il movimento franoso ha interessato parte della strada, coprendo l’asse viaria con enormi massi e fango. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e la polizia municipale per capire il da farsi. Gli uomini del sono rimasti sul posto a liberare la strada per permettere nuovamente il passaggio ai residenti per circa otto ore. La municipale insieme ai dirigenti preposti del Comune hanno provveduto a sistemare le famiglie che potrebbero rimanere bloccati nel frattempo che si prendano provvedimenti per il tratto di strada interessato. Da tenere conto che un nuovo e probabile cedimento del tratto collinare potrebbe investire automobilisti in transito

Da sottolineare che in quella zona abitano anche cittadini con gravi patologie che ad oggi vedono la seria possibilità di non poter ricevere assistenza sanitaria qualora ce ne fosse bisogno. Per rimettere in sesto la strada dovrebbero essere effettuati lavori di contenimento tramite innalzamento di una rete metallica così come vennero effettuati i lavori a ridosso del Liceo Classico Bernardino Telesio alcuni anni fa. Lavori che hanno un costo economico non indifferente e che allo stato attuale probabilmente il Comune non può permettersi di sostenere.

C’è da domandarsi se le famiglie evacuate rimarranno ospiti a carico del Comune che dovrĂ spendere una somma di denaro, non sarebbe il caso che i soldi raccolti dalle multe esose pagate dai cosentini vengano destinati ai lavori di contenimento della collina per ridare serenitĂ alle famiglie attualmente senza una casa, in vista del Natale?